'2번 이혼' 김의성, 여자친구와 동거 고백…"15년째 같이 사는 중"

배우 김의성이 15년 넘게 교제 중인 여자친구가 있다고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 김의성과 전화 연결에 나선 송은이와 김숙의 모습이 공개됐다.

배우 김의성. 뉴시스

영상에서 송은이는 자신의 이상형으로 언급되며 가상 남편 후보까지 올랐던 김의성에게 전화를 걸어 즉석 인터뷰를 진행했다.

송은이는 "의성 형부랑 '우결'(우리 결혼했어요) 파장이 크더라. 기사가 많이 났다"며 최근 자신과 김의성을 둘러싼 화제에 대해 언급했다.

이후 김의성이 전화를 받자 김숙은 "기사 보고 어떠셨냐"고 물었고, 김의성은 "가슴이 좀 뛰었다"고 답했다.

송은이가 "부정맥 아니시냐"고 농담하자 김의성 역시 "이 나이에 가슴 뛰면 부정맥이긴 하다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이어 김숙은 송은이와 김의성의 만남을 제안했다. 그는 "송은이 언니의 이상형은 지적인 남자"라고 말했고, 김의성도 "시간을 만들어보겠다. 다른 분도 아니고 송은이 씨인데"라며 긍정적인 반응을 보였다.

김의성은 이상형에 대해 흡연자와 애주가도 좋다며 "손버릇도 타박상 정도까지는 괜찮다"고 전했다. 또 "너무 큰 여자는 안 좋아한다"고 하자 김숙은 기다렸다는 듯 송은이의 아담한 키를 적극적으로 내세웠다.

그러나 마지막 질문에서 반전이 드러났다. 김숙이 현재 여자친구가 있는지 묻자 김의성은 "있다. 여자친구랑 같이 산 지 15년 넘었다"고 밝혔다. 이에 김숙은 곧바로 "즐거웠습니다"라며 대화를 정리해 웃음을 전했다.

한편 김의성은 지난 3월 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에 출연해 두 번의 이혼을 겪은 사실과 현재 연애 중인 여자친구에 대해 공개한 바 있다. 당시 그는 2살 연하의 여자친구와 15년 째 교제 중이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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