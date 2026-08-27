존박 “아이돌이 길 터준 K팝, 인디와 상생해야 오래 간다”

기수 존박이 K팝의 글로벌 영향력이 장기적으로 이어지기 위해서는 인디 아티스트와의 상생이 중요하다는 생각을 밝혔다.

존박은 최근 미국 뉴욕 맨해튼 뉴욕코리아센터에서 열린 ‘K-뮤직 나이트’에 참여해 첫 뉴욕 단독 공연을 펼친 뒤 현지 언론과 인터뷰를 진행했다. 이번 행사는 주뉴욕한국문화원과 한국콘텐츠진흥원이 공동 주최했으며, 약 190석 규모의 공연에 7000여명이 관람을 신청할 정도로 높은 관심을 받았다.

존박. 뮤직팜엔터테인먼트

존박은 공연에서 ‘Falling’, ‘VISTA’, ‘DND(Do Not Disturb)’ 등을 풀 밴드 편성으로 선보였다. 시카고 출신인 그는 현지 관객과 영어로 소통하며 “평생 거의 영어로 꿈을 꿨는데, 한국에 오래 살다 보니 이제는 꿈도 한국어로 꾸고 한국어가 더 직관적으로 튀어나온다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 공연 후 진행된 인터뷰에서 K팝의 글로벌 확산에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 존박은 “훌륭한 K팝 그룹들과 아이돌이 세계 무대에서 길을 정말 잘 터주었고 덕분에 우리도 이곳에 와서 음악을 선보일 수 있는 것”이라고 말했다.

그러면서 K팝과 한국 음악이 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하기 위해서는 음악적 다양성이 필요하다고 강조했다. 존박은 “K팝과 한국 음악이 글로벌 시장에서 계속해서 번영하고 오래 지속되려면 더 많은 인디 아티스트와 자신만의 목소리를 지닌 싱어송라이터들이 세계 무대로 함께 나아가야 한다”며 “결국에는 함께 상생하며 나아가야 한다”고 밝혔다.

한편 ‘K-뮤직 나이트’에는 존박을 비롯해 싱어송라이터 요조, 듀오 옥상달빛, 한국계 미국인 뮤지션 지나 등 4팀이 참여했다.

존박은 뉴욕 공연에 이어 오는 9월 11일부터 13일까지 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘BREAK!’를 개최한다.

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