비비, 워터밤 무대 직전 사색된 얼굴…입술까지 '파르르'

가수 비비가 '2026 워터밤 뮤직 페스티벌' 무대에 오르기 직전 극도의 긴장감에 입술까지 떠는 모습이 공개됐다.

비비는 26일 공개된 SBS TV 예능 프로그램 '비서진' 1회 예고편에서 배우이자 일일 매니저 이서진·김광규와 함께한 워터밤 현장 영상을 공개했다.

비비. SBS 유튜브 캡처

세 사람은 워터밤 대기실에서 투닥거리는 모습을 보였다.

비비가 간식을 들고 "와 맛있겠다"라고 하자 이서진은 "그런 거 먹지 말고"라고 했다.

이에 비비는 "왜 이래라저래라 하냐"고 했다. 또 운전하는 김광규에겐 "조금 답답하다. 피곤한 스타일이다"라고 말했다.

이어 본격적인 무대 시작 전 비비의 모습이 공개됐다.

비비는 "마지막 워터밤이라고 생각했다"며 마지막 의상 점검 과정에서 사색 된 얼굴로 입술을 떨었다.

그러자 이서진은 "긴장 안 하지. 긴장하지 마라. 뭘 또 긴장하냐"며 애써 진정시키는 모습을 보였다.

비비는 "오늘 긴장 많이 했다. 손발이 차가워졌다. 무대에 압도되는 느낌이다"라고 말했다.

<뉴시스>

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