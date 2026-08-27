정진운 "소유와 연애? 집 구조도 안다…상상 불가"

그룹 2AM 멤버 겸 배우 정진운이 소유와의 연애를 상상할 수 없다고 밝혔다.

26일 방송된 KBS Joy '끼리끼리'에는 소유, 이창섭, 정진운이 여행을 떠나는 장면이 그려졌다.

정진운. KBS Joy '끼리끼리' 캡처

방송에서 소유, 이창섭, 정진운은 공항에서 만났다.

소유가 등장하자 정진운과 이창섭은 "뭐 한다고 저렇게 꾸미고 왔대?", "고생 많다"라고 입을 모았다.

소유가 "왜 나 보자마자 비웃냐"라고 묻자, 이창섭은 "비웃은 건 아니고, 오늘 굉장히 꽃단장하고 왔다"라고 했다. 이에 소유는 "첫날만"이라고 민망한 듯 웃었다.

제작진이 서로에게 이성적 감정을 느낀 적이 있냐고 질문했다. 이창섭은 "소유 같은 여자친구?"라고 되물은 뒤 "네"라고 대답을 피하며 선을 그었다.

소유는 "남자친구라는 생각을 한 번도 해본 적이 없어서 난감하다"라고 답했다.

정진운도 "상상할 수가 없다. 심지어 걔네 집 구조도 알고 있다. 만약에 둘이 집 데이트를 하면 그림이 안 그려진다"라고 말했다.

<뉴시스>

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