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정진운 "소유와 연애? 집 구조도 안다…상상 불가"

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그룹 2AM 멤버 겸 배우 정진운이 소유와의 연애를 상상할 수 없다고 밝혔다.

 

26일 방송된 KBS Joy '끼리끼리'에는 소유, 이창섭, 정진운이 여행을 떠나는 장면이 그려졌다.

정진운. KBS Joy &#39;끼리끼리&#39; 캡처
정진운. KBS Joy '끼리끼리' 캡처

방송에서 소유, 이창섭, 정진운은 공항에서 만났다.

 

소유가 등장하자 정진운과 이창섭은 "뭐 한다고 저렇게 꾸미고 왔대?", "고생 많다"라고 입을 모았다.

 

소유가 "왜 나 보자마자 비웃냐"라고 묻자, 이창섭은 "비웃은 건 아니고, 오늘 굉장히 꽃단장하고 왔다"라고 했다. 이에 소유는 "첫날만"이라고 민망한 듯 웃었다.

 

제작진이 서로에게 이성적 감정을 느낀 적이 있냐고 질문했다. 이창섭은 "소유 같은 여자친구?"라고 되물은 뒤 "네"라고 대답을 피하며 선을 그었다.

 

소유는 "남자친구라는 생각을 한 번도 해본 적이 없어서 난감하다"라고 답했다.

 

정진운도 "상상할 수가 없다. 심지어 걔네 집 구조도 알고 있다. 만약에 둘이 집 데이트를 하면 그림이 안 그려진다"라고 말했다.

<뉴시스>


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