“누나보다 돈 많이 벌고 싶다”는 남동생 소원에 아이유 대답은

가수 겸 배우 아이유가 남동생과 함께 유성우를 관찰하며 ‘현실 남매’다운 대화를 나눠 웃음을 자아냈다. 누나보다 돈을 많이 벌고 싶다는 남동생의 솔직한 소원에 아이유는 “이뤄질 수 있는 소원을 빌라”고 받아쳤다.
지난 26일 아이유의 유튜브 채널 ‘이지금’에는 ‘별님, 제 소원을 들어주세요 (with bro)’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 아이유가 지난 13일 야외에서 페르세우스 유성우를 관찰하는 모습이 담겼다.
이날 아이유는 남동생을 즉석에서 불러 함께 밤하늘을 바라보다가 “태어나서 별똥별 본 적 있냐”라고 물었다. 남동생이 “한 번도 본 적 없다”라고 답하자 아이유는 “네 첫 번째 소원이 뭐냐”라고 물었다.
남동생은 망설임 없이 “누나보다 돈 많이 버는 게 소원”이라고 말하자, 아이유는 “어ᄄᅠᆫ 평행 세계에는 지은이보다 돈 많이 버는 훈이(동생)도 있겠다. 무수히 많은 훈이 중에 있을 수 있다”라고 말했다.
아이유가 다시 “별이 이뤄줄 수 있는 소원을 빌어야 한다”라고 말하자 남동생은 “올해 끝나기 전까지 체지방 8% 빠지게 해달라”고 소원을 바꿨다. 그러자 아이유는 “그건 별이 아니고 네가 해야 하는 거다. 소원의 개념을 잘 모르고 있다”라고 타박해 웃음을 더했다.
이어 아이유는 유성우를 보며 “나는 우리 유애나(아이유 팬덤) 분들의, 또 우리 구독자분들의 평안 이상으로 큰 소원은 없다”라고 덧붙였다.
아이유는 최근 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 주연으로 활약했으며, 가수로서도 꾸준히 활동하고 있다. 이번 영상에서는 무대와 작품 속 모습과 달리 친동생과 편안하게 대화를 나누는 일상을 공개하며 가족 간의 자연스러운 관계를 보여줬다.
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