“누나보다 돈 많이 벌고 싶다”는 남동생 소원에 아이유 대답은

가수 겸 배우 아이유가 남동생과 함께 유성우를 관찰하며 ‘현실 남매’다운 대화를 나눠 웃음을 자아냈다. 누나보다 돈을 많이 벌고 싶다는 남동생의 솔직한 소원에 아이유는 “이뤄질 수 있는 소원을 빌라”고 받아쳤다.

지난 26일 아이유의 유튜브 채널 ‘이지금’에는 ‘별님, 제 소원을 들어주세요 (with bro)’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 아이유가 지난 13일 야외에서 페르세우스 유성우를 관찰하는 모습이 담겼다.

유튜브 채널 ‘이지금’ 캡처

이날 아이유는 남동생을 즉석에서 불러 함께 밤하늘을 바라보다가 “태어나서 별똥별 본 적 있냐”라고 물었다. 남동생이 “한 번도 본 적 없다”라고 답하자 아이유는 “네 첫 번째 소원이 뭐냐”라고 물었다.

남동생은 망설임 없이 “누나보다 돈 많이 버는 게 소원”이라고 말하자, 아이유는 “어ᄄᅠᆫ 평행 세계에는 지은이보다 돈 많이 버는 훈이(동생)도 있겠다. 무수히 많은 훈이 중에 있을 수 있다”라고 말했다.

아이유가 다시 “별이 이뤄줄 수 있는 소원을 빌어야 한다”라고 말하자 남동생은 “올해 끝나기 전까지 체지방 8% 빠지게 해달라”고 소원을 바꿨다. 그러자 아이유는 “그건 별이 아니고 네가 해야 하는 거다. 소원의 개념을 잘 모르고 있다”라고 타박해 웃음을 더했다.

유튜브 채널 ‘이지금’ 캡처

이어 아이유는 유성우를 보며 “나는 우리 유애나(아이유 팬덤) 분들의, 또 우리 구독자분들의 평안 이상으로 큰 소원은 없다”라고 덧붙였다.

아이유는 최근 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 주연으로 활약했으며, 가수로서도 꾸준히 활동하고 있다. 이번 영상에서는 무대와 작품 속 모습과 달리 친동생과 편안하게 대화를 나누는 일상을 공개하며 가족 간의 자연스러운 관계를 보여줬다.

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