횡성군, 등산로∙산책로 29곳에 ‘진드기 감염병 예방 안내판’ 설치

횡성군보건소가 주요 등산로와 산책로에 진드기 감염병 예방 안내판을 설치했다.

군은 등산로∙산책로 29곳에 ‘진드기 매개 감염병 예방 안내판’을 설치했다고 27일 밝혔다. 기온 상승과 야외활동 증가에 따른 진드기 서식 환경 확대에 대응해 군민과 방문객의 안전을 지키고자 추진됐다.

진드기 매개 감염병 예방 안내판. 횡성군 제공

이번 설치는 야외활동 중 진드기 접촉 위험이 큰 장소에서 주민들이 예방수칙을 직관적으로 확인하고 생활 속 실천을 돕기 위해 마련됐다.

군은 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 쯔쯔가무시증 등 가을철 유행하는 진드기 매개 감염병 발생을 선제적으로 차단한다는 방침이다.

안내판은 연차적 계획에 따라 확충돼 기존 18곳에 올해 11곳을 추가해 총 29곳으로 늘어났다. 주요 설치 장소는 횡성읍 산수골 등산로 입구를 비롯해 유동 인구가 많은 등산로 진입로, 산책로, 야외 휴식 공간 등이다.

안내판에는 △야외활동 시 긴 옷 착용 및 기피제 사용 △풀밭 위에 눕거나 옷 벗어두지 않기 △귀가 즉시 세탁 및 샤워하며 진드기 유무 점검하기 등 일상에서 준수해야 할 핵심 예방수칙이 일목요연하게 담겼다. 세부 설치 위치는 횡성군보건소 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

김영대 군 보건소장은 “SFTS와 쯔쯔가무시증은 현재 상용화된 예방 백신이 없고 특히 SFTS는 치명률이 높아 물리지 않는 것이 최선의 예방법”이라며 “야외활동 시 기피제를 적극 활용하고 안전 수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.

이어 “활동 후 고열, 두통, 구토, 근육통 등의 의심 증상이 발생하면 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다”고 덧붙였다.

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