인천 시티오씨엘 9단지 견본주택 27일 개관

인천 용현·학익 1블록 도시개발사업 공동 3블록에 마련되는 ‘시티오씨엘 9단지 오션파크뷰’(조감도)가 27일 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나선다.



26일 시행사 ㈜디씨알이(DCRE)에 따르면 시티오씨엘 9단지는 지하 2층∼지상 49층, 9개 동, 전용면적 59∼136㎡ 총 1949세대다. 전 물량을 일반에 공급하며 IPARK현대산업개발·현대건설·포스코이앤씨가 시공한다.



전용면적별 59㎡ 189세대, 75㎡ 137세대, 84㎡A 984세대, 84㎡B 366세대, 95㎡ 80세대, 101㎡A 45세대, 101㎡B 97세대, 110㎡ 49세대, 133㎡P 1세대, 136㎡P 1세대 등이다. 수요자들의 다양한 선호를 고려해 폭넓은 평형으로 구성됐다.



1만3000여세대의 주거타운으로 완성될 시티오씨엘 내 최대 규모, 최고 층 단지로 수요자들 기대를 모으고 있다. 대형공원을 가까이에서 만날 수 있는 인천 대표 공세권 단지로 꼽힌다. 전면에 33만여㎡ 면적의 그랜드파크가 들어설 예정이며, 일부 세대는 탁 트인 공원과 서해 조망을 동시에 누린다.



8단지는 우수한 교육환경이 강점이다. 인근으로 용현학익중학교가 2029년 3월 개교를 준비 중이며, 용현학익2초 역시 비슷한 시기 문을 열어 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 2028년 개통을 앞둔 수인분당선 학익역에서는 서울 주요 거점까지 환승 없이 이동할 수 있다.



시티오씨엘 안으로 조성되는 대형 상업·문화·업무 구역 ‘스타오씨엘’이 가깝다. 2028년 준공 목표인 시립 미술관·박물관이 결합된 인천뮤지엄파크도 인접해 있다. 8단지는 7%대(부대복리시설 제외) 낮은 건폐율을 적용해 동 간 거리를 충분히 확보하고, 내부 개방감까지 높였다.



입주민들의 여러 라이프스타일을 반영한 커뮤니티가 들어선다. 피트니스, 다목적체육관, 실내골프연습장, 사우나 등을 비롯해 열린도서관·키즈라운지·독서실·어린이집 같은 학습과 보육공간이 배치될 계획이다.



시티오씨엘 9단지는 31일 특별공급을 시작으로 다음달 1일 1순위, 2일 2순위 청약이 진행된다. 공고일 기준 인천이나 수도권에 거주하는 만 19세 이상 또는 세대주인 미성년자, 청약통장 가입 12개월이 경과한 때 1순위 청약 대상이다. 9월8일 당첨자 발표, 20∼22일 정당계약이 이뤄진다. 견본주택은 미추홀구 아암대로 287번길7 일원에 있다.

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