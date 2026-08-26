고성·욕설 난무한 '사관학교 통합' 공청회…4시간 내내 난장판

국방부가 육·해·공군 사관학교 통합에 대한 다양한 의견을 수렴하겠다며 26일 개최한 '국군사관학교 창설' 공청회는 각 군 사관학교 동문의 강한 반발로 내내 거친 분위기가 이어졌다.



고성과 욕설이 난무하는 가운데 국방부 측이 참석자들의 돌발행동을 제지하려 하자 몸싸움 직전까지의 상황이 벌어지기도 했다.

국군사관학교 창설 공청회가 열린 26일 서울 용산구 국방컨벤션 앞에서 해군사관학교 폐교에 반대하는 진해시민 등 국군사관학교 창설 및 육ㆍ해ㆍ공군 사관학교 폐교에 반대하는 시민들이 집회를 열고 구호를 외치고 있다.

이날 오후 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 공청회에는 국방부 관계자, 각 군 사관학교 생도와 동문 예비역, 일반 참석자 등 300여명이 참석했다. 사관학교 동문이 다수였다.



공청회 주변은 행사 시작 전부터 사관학교 통합 찬성 측과 반대 측이 집결하면서 긴장감이 감돌았다. 근처에는 돌발상황에 대비한 경찰력도 출동한 상태였다.



이틀 전 공청회가 열린 이 건물 옥상에선 육사 출신 60대 남성이 사관학교 통합에 반대한다면서 투신 소동을 벌이기도 했는데, 국방부는 공청회 당일 혹시 모를 돌발상황을 막기 위해 참석자들의 소지품을 일일이 검사하는 등 보안검색을 강화했다.



행사 시작 전부터 분위기는 험악했다.



자신을 예비역 대령이라고 소개한 한 참석자는 갑자기 단상에 올라 "미사여구뿐인 국방부의 설명은 들을 필요도 없다"면서 계획된 국방부 측 정책소개를 하지 말라며 소동을 벌였다.



국방부 관계자들이 이 인물을 제지하려 하자, 자신을 막지 말라고 밀치면서 몸싸움 직전까지 갔다.



박판준 육사 총동창회장은 갑자기 단상에 올라 "사관학교 폐교를 깡패가 일 처리 하듯 하고 있다"며 "장담하건대, 이 계획은 끝까지 진행될 수 없다. 예산과 국력만 낭비하는 시도가 될 것"이라고 주장했다.



이범림 해사 총동창회장도 "국방부에 묻는다. 개가 짖어도 기차는 달리겠다는 것인가"라며 "개는 짖기도 하지만, 물고 뜯기도 한다. 국방부 장관은 역사의 죄인이 되지 말라"고 말했다.

26일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 국군사관학교 창설 공청회에서 장영달 전 국회의원(왼쪽)과 오상봉 예비역 육군대령 등이 대치하고 있다.

김홍철 국방부 국방정책실장이 어렵게 단상에 올라 사관학교 통합 정책을 설명하는 동안, 사관학교 동문을 중심으로 야유와 욕설이 쏟아졌다. 한 참석자는 물을 뿌리려는 척 시늉하거나, 욕설하면서 "단상에서 내려와라"고 외쳤다.



참다못한 김 실장은 "욕하지 마십쇼. 욕하시려면 끝나고 하십쇼"라고 말하기도 했다.



이날 전문가 토론은 임철일 서울대 교육학과 교수가 좌장을 맡고, 찬성 측·반대 측 패널이 3명이 나왔다.



찬성 측 최영진 중앙대 교수, 두진호 한국전략연구원 유라시아센터장, 진호영 예비역 공군 준장, 반대 측은 김세진 미래생각 사무총장, 조기홍 예비역 해군 대령, 강병철 예비역 공군 준장 등이다.



찬성 측은 합동성 강화와 변화하는 미래전 및 전작권 전환 대비, 인구절벽에 따른 학령인구 급감 대응, 규모의 경제를 통한 사관학교 투자 확대 등을 이유로 들었다.



최영진 중앙대 교수는 "사관학교 교육과정 만족도를 보면 20∼30％ 수준밖에 안 되는데, 민간대학과 비교하면 정말 비참한 수준"이라며 "다만 통합 사관학교가 서울이 아닌 자운대로 내려갈 경우 성적 하락이 예상되기에, 이를 보완할 계획이 필요하다"고 말했다.



하지만 찬성 측 토론자 발표 내내 참석자들의 야유와 모욕성 발언, 욕설이 계속됐다.



반대 측은 군 전문성 약화 우려를 비롯해 군 정체성 약화, 공론화 절차 및 검증 부족, 정치적 목적의 사관학교 통합 추진 등을 주로 언급했다.



김세진 미래생각 사무총장은 "사관생도들과 현역 장교들의 목소리를 무시한 채 최소한의 검증도 없이 강행하는 사관학교 통폐합은 개혁이 아니다"라며 "명분 잃은 통폐합은 개혁이 아닌 파괴일 뿐"이라고 비판했다.



참석자들은 질의응답에서 국방부에 사관학교 통합 정책에 대한 비판을 쏟아냈다.



노무현 정부에서 국방부 장관을 지낸 윤광웅 전 장관(해군 중장 출신)은 "사관학교가 통합되면 한 학교에서 핵심 장교단이 배출되면서 오히려 문민통제에 위협을 줄 수 있다"며 "대통령의 정무적 부담을 덜기 위해 장관이 솔직하게 대통령과 소통하고 사관학교 통합 추진을 유예하는 것이 맞다"고 말했다.



해군 중장 출신인 이기식 전 병무청장은 "현 체제에서 제도개선을 할 수 있는 것은 안 하면서, 시간에 쫓기듯 완벽하지 않은 계획을 집행하려 하고 있다"며 "생도들만 제도의 희생양이 될 것"이라고 지적했다.



직접 당사자인 생도들도 공청회에 참석해 사관학교 통합에 대한 반대 의사를 밝혔다.



한 육사 2학년 생도(85기)는 "현행 사관학교 교육체계가 국군 정체성을 충분히 형성하지 못한다는 객관적 근거가 무엇인가"라며 "사관학교 통합을 하지 않고 합동성을 강화하는 방식으로 해결할 수 없는 것인가"라고 물었다.

26일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 국군사관학교 창설 공청회에서 한 참석자가 발언하고 있는 김홍철 국방부 정책실장에게 생수병을 들고 다가서다 저지당하고 있다.

육사 1학년인 또 다른 생도(86기)는 "육사 생도들은 대한민국 최정예 장교가 되기 위해 훈련을 받으러 온 사람들로, 절대 가벼운 마음으로 입교한 것이 아니다"라며 "학교 시설이 노후화됐다고 학교를 통합한다는 것은 말이 안 된다"고 주장했다.



김홍철 정책실장은 "학령인구 변화와 군구조 개편, 미래전 양상, 전작권 전환 등을 종합적으로 고려해 통합으로 결론을 내린 것"이라며 "생도 여러분에게 피해가 최소화될 수 있는 정책방안을 만들겠다"고 덧붙였다.



이날 오후 2시 시작한 공청회는 오후 6시 끝날 때까지 4시간 동안 고성과 욕설이 난무하는 등 소란이 계속됐다.



사관학교 통합은 이재명 대통령의 대선 공약이자 국정과제로, 국방부는 육·해 ·공 3군 사관학교를 통합한 4년제 '국군사관학교'를 대전 자운대에 창설한다는 것을 골자로 하는 국군사관학교 창설 기본계획을 지난달 16일 발표한 바 있다.



국군사관학교 창설에는 3조원 이상의 예산이 투입될 것으로 예상되며, 유휴 부지 매각대금과 국가 재정지원을 결합한 재원 조달 방안이 검토되고 있다.



국방부는 공청회에서 수렴한 의견을 토대로 오는 10월께 국군사관학교 창설 세부 계획을 마련해 발표할 계획이다.

<연합>

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