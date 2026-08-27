해외 주요 매체 “GV90, 럭셔리 판도 흔들 차”…호평 이어져

현대자동차의 고급 브랜드 제네시스가 최근 공개한 대형 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) GV90(사진)이 해외 주요 매체로부터 호평을 받고 있다.

26일 제네시스에 따르면 해외 매체들은 GV90에 적용된 ‘네오룬 아치 게이트’와 루프 에어백 등 혁신 기술을 높이 평가했다.

현대자동차가 지난 18일 경기도 용인 제네시스 수지에서 제네시스 대형 플래그십 SUV 미디어 디자인 프리뷰를 개최해 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 SUV ‘GV90 네오룬(GV90 Neolun)’과 ‘GV90’를 공개하고 있다. 뉴시스

네오룬 아치 게이트는 앞문과 뒷문 사이의 기둥인 B필러를 차체 내부에 숨기고, 두 문이 서로 마주 보며 열리도록 한 구조다. 미국 자동차 전문지 모터트렌드는 “문을 차체에 연결하는 특수 경첩과 차체 내부로 옮긴 기둥 등을 통해 앞문과 뒷문을 각각 따로 여닫을 수 있는 ‘코치 도어’를 완성했다”며 “고급 세단의 우아함과 21세기 자동차에 걸맞은 안전성을 확보했다”고 평가했다.

GV90 디자인에 대한 호평도 이어졌다. 미국 자동차 전문 매체 더 드라이브는 “매끄럽게 이어지는 차체 패널에서 일체감이 느껴지고 견고한 존재감이 돋보인다”고 했고, 영국 자동차 전문 매체 오토 익스프레스는 “깔끔하고 둥근 형태가 한국의 달항아리를 연상시킨다”고 평가했다. 한국의 온돌에서 착안한 실내 공간도 주목받았다.

GV90에 대한 호평은 제네시스 브랜드 전반에 대한 긍정적인 평가로 이어졌다. 포브스는 “지난 10년간 제네시스는 한국적 감성으로 럭셔리(고급스러움)를 새롭게 정의해 왔다”며 “GV90의 등장으로 마침내 꿈을 현실로 만들 준비를 마쳤다”고 말했다. 모터트렌드는 “신흥 럭셔리 브랜드가 캐딜락, 레인지로버, 심지어 롤스로이스까지 정조준했다”며 기존 프리미엄 자동차 시장의 판도를 흔들 변수가 될 것으로 내다봤다.

[용인=뉴시스] 박주성 기자 = 현대자동차가 18일 경기도 용인 제네시스 수지에서 제네시스 대형 플래그십 SUV 미디어 디자인 프리뷰를 개최해 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 SUV ‘GV90 네오룬(GV90 Neolun)'과 ‘GV90'를 공개하고 있다. GV90는 제네시스의 플래그십 전용 플랫폼인 ‘eMP 플랫폼'을 기반으로 개발됐으며, 최고 수준의 안전성과 우아한 움직임을 구현하는 주행 기술, 새로운 차원의 경험을 선사하는 수많은 혁신 기술과 깊이 있는 존재감을 드러내는 디자인을 바탕으로 전동화 럭셔리 플래그십의 방향성을 제시한다. GV90는 세계 최초로 독립 개폐형 히든 B필러 코치 도어를 적용한 GV90 네오룬과 스윙 도어를 적용한 GV90 2종으로 운영된다. 또한 ▲세계 최초로 적용된 루프 에어백 ▲123.5kWh 대용량 고전압 배터리 ▲듀얼 E-LSD ▲멀티 챔버 에어 서스펜션 ▲신규 전원 체계 ▲팝업형 센터 OLED 시네마틱 디스플레이 ▲플레오스 커넥트 ▲원격 주차 보조 3 ▲뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템(25스피커) ▲앰비언트 글로우 ▲윈드실드 발열 유리 등 다양한 첨단 기술이 탑재됐다. 2026.08.20. park7691@newsis.com

한편 삼성디스플레이는 GV90에 2종의 유기발광다이오드(OLED)를 공급한다고 밝혔다. 이 제품은 24.6형과 13.2형 OLED로, 차량을 멈춘 뒤 확장 버튼을 누르면 화면이 위로 올라오면서 더 큰 화면으로 바뀌는 기능을 갖췄다.

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