윤석민 “내가 아깝다” 발언에 아내 김수현 반발…“나는 을도 아닌 정”

전 야구선수 윤석민이 아내 김수현과의 결혼 생활을 두고 자신이 “아깝다”고 말해 눈길을 끌었다.

전 야구선수 윤석민이 아내 김수현과의 결혼 생활을 두고 자신이 “아깝다”고 말해 눈길을 끌었다. SBS

25일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’에서는 윤석민과 김수현 부부가 출연해 결혼 생활과 서로에 대한 이야기를 공개했다.

이날 김수현이 등장하자 스튜디오 출연진들은 “배우 고윤정도 있고 이영애도 있다”며 미모를 칭찬했다.

계속되는 인터뷰에서 윤석민은 “저는 제가 진짜 아깝다고 생각한다”며 자신이 아깝다고 생각한다는 입장을 밝혔다. 이에 그의 아내는 웃음을 터뜨렸다.

전 야구선수 윤석민이 아내 김수현과의 결혼 생활을 두고 자신이 “아깝다”고 말해 눈길을 끌었다. 25일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’에서는 윤석민과 김수현 부부가 출연해 결혼 생활과 서로에 대한 이야기를 공개했다. 윤석민은 “저는 제가 진짜 아깝다고 생각한다”며 자신이 아깝다고 생각한다고 말해 그의 아내는 “주변 사람들이 저는 을이 아니라 정이라고 한다”고 밝혔다. SBS

윤석민은 “상위 10% 안에 들어가는 행복한 가정을 꾸리기 위한 노력은 하고 있다”며 “그런 부분을 아깝다고 표현한 것”이라고 설명했다.

아내 김수현은 “본인이 없으면 집안이 안 돌아간다는 생각을 가지고 산다”며 “그러면서 갑질도 한다”고 덧붙였다. 이어 “주변 사람들이 저는 을이 아니라 정이라고 한다”고 말해 놀라움을 자아냈다.

특히 김수현은 윤석민이 술을 마시고 기분이 좋아 2차까지 가게 되면 “사람들을 우리 집으로 다 데리고 온다”며 “‘요리 좀 갖고 와봐’라고 꺼드럭댄다”고 털어놨다.

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