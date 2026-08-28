LG전자 베스트샵 삼송본점, 본점 승격 기념 행사…가전·가구 통합 상담

사진=LG전자 베스트샵 제공

LG전자 베스트샵 삼송본점이 본점 승격을 맞아 ‘GRAND OPEN’ 행사를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 8월 7일부터 31일까지 사전행사를 진행한 뒤 9월 1일부터 본행사로 전환해 9월 30일까지 이어진다.

삼송본점은 이번 본점 승격과 함께 제품 체험과 상담 기능을 강화했다. 제품별 특성을 비교할 수 있는 전시 환경을 갖추고 상담 서비스를 연계해 신혼가전부터 이사·입주가전, 생활가전까지 고객 상황에 맞춰 상담받을 수 있도록 했다.

특히 가전과 가구를 동시에 준비하는 고객을 위해 주요 가구 브랜드와의 제휴도 이어간다. 한샘과 일룸, 까사미아, 에이스침대, 리바트가구 등과의 제휴를 바탕으로 가전과 가구를 함께 상담할 수 있는 통합 상담 환경을 제공한다.

스타필드 고양 맞은편에 자리하고 있어 삼송과 원흥 등 인근 지역에서 가전 구매를 계획하는 고객들도 방문할 수 있다.

본점 승격 기념 GRAND OPEN 행사에서는 회사 측에 따르면 전 품목을 대상으로 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액대에 따른 사은품과 매장 단독 추가 혜택도 마련한다. 혼수·이사·입주 고객을 위한 구매 혜택도 제공한다.

삼송본점 관계자는 “본점 승격을 계기로 고객들이 더욱 편리하게 제품을 비교하고 자신에게 적합한 가전을 선택할 수 있는 매장 환경을 마련하는 데 집중했다”며 “GRAND OPEN 기간 동안 준비한 다양한 혜택과 전문 상담을 통해 가전 구매를 계획하는 고객들에게 좋은 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

LG전자 베스트샵 삼송본점의 본점 승격 기념 GRAND OPEN 사전행사는 오는 8월 31일까지 진행된다. 이후 9월 1일부터 30일까지 본행사가 진행되며, 제품별 행사 내용과 구매 금액에 따른 세부 혜택은 매장에서 확인 가능하다.

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