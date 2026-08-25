끝내기 만루포에 운 KIA, 대타 이호연 굿바이 만루포로 반등

키움 히어로즈에 끝내기 역전 만루포를 맞고 운 KIA 타이거즈가 똑같은 역전 굿바이 그랜드슬램으로 롯데 자이언츠에 분을 풀었다.



이번에는 대타 역전 굿바이 만루포라는 진기록이 세워졌다.

끝내기 영웅 이호연 격려하는 김태군. KIA 타이거즈 제공

KIA는 25일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에서 4-5로 뒤진 9회말 2사 만루에서 터진 대타 이호연의 우월 그랜드 슬램으로 8-5로 대역전승을 거뒀다.



이틀 전 키움에 7-4로 앞서던 9회말 김재현에게 끝내기 만루포를 맞고 허망한 역전패를 당했던 KIA가 데칼코마니와 같은 장면으로 연패를 힘겹게 끊고 이번엔 크게 웃었다.



롯데는 0-2로 뒤진 5회초 잡은 1사 만루에서 손성빈의 2타점 좌전 적시타와 나승엽의 2타점 중월 2루타, 빅터 레이예스의 우선상 1타점 2루타를 묶어 5득점 하며 경기를 뒤집었다.



KIA는 6회 하주석의 우중월 투런포로 4-5로 따라붙었지만, 1점의 간격을 좁히지 못하고 9회말에 접어들었다.



1사 주자 없는 상황에서 나성범이 롯데 마무리 김원중을 좌전 안타로 두들겼다.



대타 이창진이 삼진으로 돌아서 그대로 끝나는 듯했지만, 김호령이 좌전 안타를 쳐 2사 1, 2루로 불씨를 살렸다.



김원중의 제구가 흔들린 틈을 놓치지 않고 김태군이 볼넷을 골라 베이스를 꽉 채웠다.



타석에 들어선 대타 이호연이 2볼 1스트라이크에서 김원중의 포크볼을 퍼 올려 우측 담을 넘기는 믿기 힘든 대역전 그랜드 슬램으로 물세례를 받았다.

<연합>

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