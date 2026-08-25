끝내기 만루포에 운 KIA, 대타 이호연 굿바이 만루포로 반등

키움 히어로즈에 끝내기 역전 만루포를 맞고 운 KIA 타이거즈가 똑같은 역전 굿바이 그랜드슬램으로 롯데 자이언츠에 분을 풀었다.
이번에는 대타 역전 굿바이 만루포라는 진기록이 세워졌다.
KIA는 25일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에서 4-5로 뒤진 9회말 2사 만루에서 터진 대타 이호연의 우월 그랜드 슬램으로 8-5로 대역전승을 거뒀다.
이틀 전 키움에 7-4로 앞서던 9회말 김재현에게 끝내기 만루포를 맞고 허망한 역전패를 당했던 KIA가 데칼코마니와 같은 장면으로 연패를 힘겹게 끊고 이번엔 크게 웃었다.
롯데는 0-2로 뒤진 5회초 잡은 1사 만루에서 손성빈의 2타점 좌전 적시타와 나승엽의 2타점 중월 2루타, 빅터 레이예스의 우선상 1타점 2루타를 묶어 5득점 하며 경기를 뒤집었다.
KIA는 6회 하주석의 우중월 투런포로 4-5로 따라붙었지만, 1점의 간격을 좁히지 못하고 9회말에 접어들었다.
1사 주자 없는 상황에서 나성범이 롯데 마무리 김원중을 좌전 안타로 두들겼다.
대타 이창진이 삼진으로 돌아서 그대로 끝나는 듯했지만, 김호령이 좌전 안타를 쳐 2사 1, 2루로 불씨를 살렸다.
김원중의 제구가 흔들린 틈을 놓치지 않고 김태군이 볼넷을 골라 베이스를 꽉 채웠다.
타석에 들어선 대타 이호연이 2볼 1스트라이크에서 김원중의 포크볼을 퍼 올려 우측 담을 넘기는 믿기 힘든 대역전 그랜드 슬램으로 물세례를 받았다.
<연합>
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