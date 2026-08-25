中 조선족자치주 방송국, ‘발해’ 숏폼드라마 제작… “발해는 중화민족의 중요 부분”

중국 방송국이 한국 고대사인 발해(698~926년)를 소재로 하는 숏폼 드라마를 “중화민족의 중요 부분”으로 설명하며 제작 중인 것으로 전해졌다.

25일(현지시간) 앙광망·중국신문망 등 중국매체에 따르면 지난 21일 지린성 연변조선족자치주 연변박물관에서는 연변 라디오텔레비전 방송국이 만드는 ‘발해 대흠무’ 촬영 시작 행사가 열렸다.

중국에서 제작 중인 '발해 대흠무'. 바이두 캡처

대흠무는 발해 3대 왕인 문왕의 이름으로, 발해사를 주요 소재로 하는 중국 최초의 숏폼 드라마라는 게 중국 매체 설명이다.

앙광망은 극본이 이미 지린성 관련 당국의 전문가 심사를 통과했다면서 “역사적 사실이 엄밀하고 규범에 맞다”고 밝혔다. 그러면서 “발해 역사는 중화민족 다원일체의 필수 불가결한 중요 구성 부분”이라며 “연변 지방 문맥의 전승과 지린성 지역 문화의 구성에 중요한 의의가 있다”고 주장했다.

드라마는 문왕 집권기 57년을 주로 다룬다.

앙광망은 “대(大) 당나라의 예악·농상 제도를 전면적으로 본받고 변경 부족을 이끌며 ‘해동성국’을 만든 광대한 이야기를 들려준다”며 “1300년 전 지방 민족 정권인 발해가 당 왕조와 교류·융합한 역사적 맥락을 생동감 있게 보여준다”고도 전했다.

한국은 발해가 고구려 유민에 의해 고구려 땅에 건국됐다고 보는 반면 중국은 말갈족이 세운 지방정권 정도로 평가하고 있다.

해당 드라마는 실제 촬영 및 인공지능(AI) 합성 등의 방식을 이용해 제작되며 총 20부작, 100분 정도 길이가 될 예정이다. 드라마는 10월 말까지 제작을 마친 뒤 여우쿠 등 주요 동영상 플랫폼을 통해 공개되고 텔레비전 채널을 통해서도 방영된다.

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