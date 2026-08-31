아이린 ‘두리안 안주’ 먹방에 동남아 팬들 걱정…알고 먹는 술과 과일 궁합

“두리안과 술을 같이 먹으면 위험할 수 있다?” 최근 한 유튜브 채널에서 그룹 레드벨벳 아이린이 보여준 ‘두리안 술안주’ 먹방을 계기로 동남아 팬들의 우려가 쏟아지면서 과일과 알코올의 조합이 재조명되고 있다. 평소엔 맛있지만, 술자리에선 신중해야 할 과일이 있다. 섭취 시 숙취가 심해질 수 있는 효과가 있는 과일부터 반대로 숙취 해소를 돕는 과일까지 함께 짚어봤다.

책상 위에 소주와 두리안(빨간 동그라미)을 곁들여 먹고 있는 그룹 레드벨벳 아이린(왼쪽)과 가수 이영지. 유튜브 채널 ‘차린건 쥐뿔도 없지만’ 캡처

◆ 아이린의 반전 ‘취중 매력’에 가슴 졸인 동남아 팬들

지난 14일 유튜브 채널 ‘차린 건 쥐뿔도 없지만’에 출연한 아이린은 평소 즐겨 먹는 두리안을 제작진으로부터 선물 받았다. 이에 아이린은 반색하며 두리안을 술안주로 곁들여 먹었다.

진행을 맡은 가수 이영지와 자연스럽게 술자리를 이어가던 아이린은 이내 취기가 오른 모습을 보였다. 평소의 차분한 이미지와 달리 데뷔 후 처음으로 술에 취한 모습을 보여 팬들 사이에서 화제를 모았다.

그러나 해당 영상이 공개된 후 동남아시아 지역 팬을 중심으로 뜻밖의 걱정이 쏟아졌다. 동남아시아에서는 두리안과 술을 함께 먹는 것을 피하면 좋다는 인식이 널리 알려져서다. 해당 영상에는 “두리안과 알코올을 같이 먹으면 위험할 수 있다”는 우려의 댓글이 이어졌다.

두리안. 게티이미지뱅크

◆ ‘과일의 왕’ 두리안, 술자리에선 ‘낭패’될 수도

특유의 향으로 호불호가 갈리지만, ‘과일의 왕’으로도 불리는 두리안을 술과 함께 먹으면 위험할 수 있다는 속설은 전혀 근거없는 말은 아니다.

2009년 일본 쓰쿠바대학교 연구진들은 간의 해독 요소인 알데하이드 탈수소효소(ALDH)가 포함된 시험관에 신선한 두리안 추출물을 첨가하는 실험을 진행했다. 그 결과 두리안의 높은 황 함유 성분으로 인해 ALDH 효소의 활성이 최대 70%까지 억제하는 것으로 밝혀졌다.

이처럼 효소가 제 기능을 못 하면 체내 알코올 대사가 방해받아 숙취의 주원인인 아세트알데하이드가 그대로 축적된다. 이로 인해 심한 숙취와 함께 호흡 곤란, 어지러움, 구토 증세가 나타나거나 평소보다 빠르게 만취 상태에 이를 수 있다.

실제로 태국에서는 두리안과 술을 함께 섭취한 후 사망한 사례가 현지 언론을 통해 보도되기도 했다. 2013년 6월 태국 촌부리에서 한 여성(47)이 술을 마시면서 두리안을 먹은 다음 날 자택 소파에서 숨진 채 발견됐고, 2019년 8월 태국 파타야에서는 두리안과 와인을 섭취한 남성이 사망했다.

두 사건 모두 두리안과 술의 조합이 직접적인 사망 원인이라고 명확히 규명되지는 않았고, 두 요소 간의 임상 근거도 충분하지 않다. 다만 두 요소가 서로 영향을 미칠 가능성이 제기된 만큼 기저질환이나 건강상 문제가 있다면 섭취에 주의가 필요하다.

술자리에서는 오렌지, 자몽, 파인애플 등 산도가 높은 과일보다 속쓰림 증상을 완화하는 배, 수박, 바나나 등이 나은 편이다. 기사의 이해를 돕기 위해 구글의 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’로 생성한 이미지

◆ 술자리 과일 안주, ‘산도’ 낮추고 ‘알코올 대사’ 올리면 좋아

두리안 외에도 술을 마실 때 피하는게 좋은 과일이 더 있다. 오렌지, 자몽, 파인애플 등 산도가 높은 감귤류 과일이 대표적인 예다. 알코올로 자극받은 위벽에 강한 산 성분이 더해지면 속쓰림 등 위장 장애가 악화할 수 있다. 평소 속쓰림 증상이 잦다면 과일 주스 섭취도 주의해야 한다.

만일 술자리에서 과일이 생각난다면 알코올 대사를 돕는 수박이나 배를 먹는 선택지도 있다. 수박에 들어 있는 글루타티온은 숙취를 유발하는 아세트알데히드를 체내에서 제거하는 데 도움을 줘 숙취 증상 완화에 기여한다. 배에 함유된 타닌 성분은 음주 후 나타나기 쉬운 묽은 변이나 설사 증상을 완화하는 효과가 있다.

배와 알코올 간 상관관계를 다룬 연구 사례도 존재한다. 2013년 숙명여대 약학대학 연구팀이 건강한 젊은 남성 14명을 대상으로 실험한 결과 음주 전 한국산 배 주스를 마신 그룹에서 숙취 해소 효과가 확인됐다. 참가자들이 배 주스를 마시고 증류주 540㎖를 섭취하자 음주 15시간 후 숙취 정도가 평균 21% 개선된 것으로 나타났다.

바나나도 칼륨과 마그네슘이 풍부해 숙취 해소에 도움을 준다. 술을 많이 마시면 소변으로 칼륨이 빠져나가는데 바나나가 이러한 영양 결핍을 메워줄 수 있다. 바나나에 든 마그네슘도 위산을 중화해 속쓰림 증상을 덜어주는 역할을 한다.

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