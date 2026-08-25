'결혼 발표' 스텔라 민희, 멤버들 축하 한몸에…"최고야"

그룹 스텔라 출신 민희가 결혼을 앞두고 멤버들과 만났다.

민희는 25일 자신의 소셜미디어에 "울 멤버들의 깜짝 브샤. 언제 몰래 준비했던 거야. 넘 고마워. 최고야"라며 사진을 공개했다.

그룹 스텔라 출신 민희가 결혼을 앞두고 멤버들과 만났다. 인스타그램 캡처

사진에는 민희의 결혼을 축하하기 위해 한자리에 모인 스텔라 멤버들의 모습이 담겼다.

민희와 멤버들은 흰색 드레스를 맞춰 입고 나란히 포즈를 취했다. 민희는 면사포와 왕관을 쓰고 부케를 든 채 환하게 웃으며 예비 신부의 설렘을 드러냈다.

앞서 민희는 지난 4월 소셜미디어에 웨딩드레스를 입은 사진과 함께 "네 저도 갑니다"라고 적으며 결혼 소식을 알렸다. 구체적인 결혼식 날짜와 예비신랑의 신상은 공개하지 않았다.

이후 웨딩 촬영과 결혼식 드레스를 고르는 모습 등 결혼 준비 과정을 공개해왔다.

스텔라는 2011년 싱글 '로켓 걸'로 데뷔했다. 민희는 2012년 팀에 합류해 활동했으며, 스텔라는 2018년 공식 활동을 마무리했다. 스텔라는 '마리오네트' '떨려요' 등의 곡으로 이름을 알렸다.

<뉴시스>

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