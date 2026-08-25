김밥 한 줄 평균값 3869원, 비싼 곳은 6000원까지 치솟아…왜?

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

서울 시내 김밥 한 줄의 평균 가격이 3869원으로 올랐다. 프랜차이즈 매장의 인기 메뉴는 이미 6000원을 넘어섰다. 기후 변화로 인한 극심한 폭염이 채소류 등 식자재 원가를 밀어 올리는 이른바 ‘히트플레이션(Heatflation)’ 현상이 서민 외식 물가를 위협하는 주된 원인으로 지목된다.

◆ 7월 외식 품목 중 가장 높은 상승률 기록한 김밥

25일 한국소비자원 가격정보종합포털 참가격에 따르면 7월 서울 지역 김밥 한 줄 평균 가격은 3869원이다. 이는 6월 평균인 3838원에서 31원 오른 수치다.

같은 기간 가격이 오른 외식 품목은 김밥과 삼계탕, 냉면 세 가지뿐이었다. 삼계탕은 1만8154원에서 1만8192원으로 38원 올랐고, 냉면은 1만2615원에서 1만2692원으로 77원 올랐다.

비빔밥 1만1769원, 김치찌개백반 8654원, 자장면 7654원, 칼국수 1만38원, 삼겹살 200g 환산 기준 2만1321원은 6월과 가격이 동일했다.

상승 금액 자체는 냉면이 가장 컸지만, 비율로 따진 가격 상승률은 김밥이 0.81%로 1위를 기록했다. 냉면이 0.61%, 삼계탕이 0.21%로 그 뒤를 이었다.

외식 메뉴 중 가장 저렴한 품목인 김밥의 가격이 가장 가파르게 상승한 셈이다.

지난해 12월 3723원이었던 김밥 가격은 올해 1월 3800원으로 오른 뒤 5월까지 유지되다 6월과 7월 두 달 연속 올랐다. 7개월 만에 146원 뛰며 3.9%의 상승폭을 기록했다.

◆ 참치김밥 6300원 시대, 프랜차이즈 업계도 수익성 악화

이러한 가운데 프랜차이즈 김밥 가격은 전체 평균치를 훌쩍 뛰어넘었다. 참치김밥이나 치즈김밥 등 소비자 선호도가 높은 메뉴는 6000원 안팎에 판매되고 있다.

바르다김선생은 바른김밥을 4300원에서 4500원으로, 참치김밥을 5800원에서 6300원으로 인상했다.

김가네 역시 대표 메뉴인 김가네김밥을 3900원에서 4500원으로, 참치김밥을 4900원에서 5500원으로 올렸다.

그러나 소비자가 체감하는 가격 인상에도 불구하고 가맹 본사의 경영 사정은 오히려 악화했다.

김가네의 지난해 매출은 367억원으로 2021년 371억원 대비 감소했으며, 영업이익은 6억원에서 1억7000만원대로 급감했다.

고봉민김밥인 역시 같은 기간 매출이 348억원에서 271억원으로 줄었고 지난해 10억원의 영업손실을 기록했다.

단순한 이윤 추구가 아니라, 식재료 및 운영 비용 상승의 압박이 업계 전반의 수익성을 훼손하고 있음을 보여준다.

◆ 시금치 100% 폭등, 폭염이 만든 원가 상승의 나비효과

김밥 가격 상승의 근본적인 원인은 전방위적인 식재료 원가 부담이다. 국가데이터처 소비자물가지수 기준 올해 2분기 쌀 가격은 전년 동기 대비 13.2% 올랐고, 계란은 9.0% 상승했다.

특히 여름철로 접어들면서 폭염에 취약한 채소류 가격의 오름세가 두드러졌다.

한국농수산식품유통공사 농산물유통정보에 따르면 시금치 100g 평균 소매가격은 8월 14일 기준 2108원으로 한 달 전 1050원 대비 100.8% 폭등했다.

오이 10개 가격은 7387원에서 11987원으로 62.2% 올랐다. 깻잎 50g은 951원에서 1537원으로 61.6% 상승했고, 애호박 1개는 1021원에서 1502원으로 47.1% 올랐다.

시금치와 오이, 애호박 등은 서늘한 기후에서 자라는 작물이다. 더위가 길어지면 출하량이 급감해 가격이 뛰는 구조다.

극심한 폭염 등 기상 이변이 농축수산물의 생산량을 떨어뜨리고 이것이 장바구니 물가와 외식비 상승으로 직결되는 전형적인 히트플레이션 현상이다.

반면 마른김 10장 소매가격은 8월 14일 기준 1433원으로 한 달 전 1438원보다 5원 내렸다. 다만 이는 2021년 896원과 비교하면 여전히 60.0% 이상 높은 수준이다.

히트플레이션은 일시적인 계절 요인을 넘어 외식 산업의 구조적 위험 요인으로 고착화되고 있다.

기후 변화로 인해 폭염과 폭우 일수가 매년 증가하면서, 노지 재배 비중이 높은 잎채소류의 생육 부진과 공급망 불안정이 상시화되는 추세다.

◆ 극심한 지역별 가격차, 하반기도 물가 오름세 지속 전망

같은 김밥이라도 지역에 따라 가격 편차가 뚜렷했다. 7월 기준 김밥 평균 가격이 가장 비싼 곳은 서울로 3869원이었다. 반면 가장 저렴한 곳은 전남으로 2889원을 기록했다. 두 지역 간의 가격 차이는 980원으로 약 1.34배에 달한다.

서울 다음으로는 광주 3760원, 경기 3759원, 경남 3685원, 인천 3667원 순으로 가격이 높았다.

반면 대구와 충남은 3250원, 충북은 3286원으로 3300원을 밑돌며 상대적으로 낮은 가격대를 형성했다.

임상민 한국물가협회 생활물가팀장은 “하반기 외식 물가도 상반기처럼 완만한 상승세가 이어지는 기조를 유지할 것”이라고 내다봤다.

한편 관련 외식 물가 통계는 한국소비자원 참가격 누리집의 서비스가격정보 부문에서 연월과 지역을 선택해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지