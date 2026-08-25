에이티즈 산 따라하며 '눈 찢기' 日 유튜버 사과 "자조적 유머였다"

그룹 에이티즈 멤버 산을 따라 하며 이른바 '눈 찢기' 동작을 해 인종차별 논란에 휩싸인 일본 인플루언서 가믹스(Gamix)가 결국 사과했다.

25일 연예계에 따르면 가믹스는 전날 자신의 소셜미디어와 유튜브 채널에 사과 영상을 올렸다.

그룹 에이티즈 멤버 산을 따라 하며 이른바 '눈 찢기' 동작을 해 인종차별 논란에 휩싸인 일본 인플루언서 가믹스(Gamix)가 결국 사과했다. 유튜브 캡처

검은색 정장을 입고 등장한 가믹스는 자신이 했던 제스처로 상처와 불편함을 느낀 산과 에이티즈 멤버들, 팬들에 사과의 뜻을 전했다. 그러면서 자신 역시 아시아인이라며 문제의 행동을 자신을 낮추는 '자조적 유머'로 사용한 것이라고 해명했다.

해외에서 인종차별적 표현의 대상이 된 사람들이 이를 유머로 바꾸는 모습을 본 적이 있다면서, 자신도 차별적인 제스처를 스스로 희화화하면 해당 행동이 가진 무게나 의미를 덜 수 있을 것으로 "안일하게 생각했다"고 했다.

또 "산이나 한국인을 비하하거나 K팝 커뮤니티를 혐오·무시하려는 의도는 없었다"고 강조하며 재차 고개를 숙였다.

앞서 가믹스는 지난 20일 자신의 소셜미디어에 에이티즈의 '배드(BAD)' 댄스 챌린지를 따라 하는 영상을 공개했다.

영상에서 그는 화면 하단에 산의 사진을 띄워 놓고 춤과 표정을 따라 하던 중 양손으로 자신의 눈꼬리를 옆으로 잡아당기는 행동을 했다.

'눈 찢기' 동작은 동아시아인의 외모를 희화화하는 인종차별적 표현으로 여겨진다. 특히 산의 사진을 띄운 채 해당 행동을 했다는 점에서 비판이 거세졌다.

논란이 커지자 가믹스는 해당 영상을 삭제했다. 이후에도 비판이 이어지자 논란 발생 약 4일 만에 사과 영상을 공개했다.

<뉴시스>

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