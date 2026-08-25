외국인주민 258만명, 총인구 5% 육박…결혼이민·국적취득 여성 70% 넘어

사진은 지난 2025학년도 후기 졸업 환송회가 열린 부산 동아대학교 부민캠퍼스 석당박물관 앞에서 외국인 졸업생들이 기념사진을 찍는 모습. 사진=뉴시스

국내 거주 외국인 주민이 258만여 명을 기록하며 총인구의 5%에 육박한 것으로 나타났다. 이 가운데 결혼이민자는 여성이 14만 7845명으로 77.1%, 한국 국적을 취득한 사람 역시 여성이 19만 4128명으로 79.0%를 차지해 다수를 이뤘다.

행정안전부가 25일 발간한 ‘2026 행정안전통계연보’에 따르면, 내국인 인구는 줄어드는 반면 외국인 주민은 지속적으로 늘어나는 인구 구조의 변화가 통계로 확인되었다.

특히 지역별 증가세에서 뚜렷한 격차가 나타났다. 지난 6년 동안 서울의 외국인 주민 증가 폭은 4415명에 그쳤다. 반면 전남은 같은 기간 3만 4225명이 늘어나며 대조적인 흐름을 보였다.

외국인 주민은 2024년 11월 1일 기준 258만 3626명이다. 이는 전년보다 5.0% 늘어난 수치로, 같은 시점의 총인구 5180만 5547명 대비 4.99%에 해당한다.

통계연보는 외국인 주민을 국내에 90일을 넘겨 거주하는 외국인과 한국 국적을 취득한 사람, 그리고 그 자녀를 모두 합한 수로 정의하고 있다.

반면 같은 연보의 주민등록인구는 2025년 말 기준 5111만 7378명으로 집계되어 전년보다 9만 9843명이 줄었다.

주민등록인구는 2019년 5184만 9861명을 정점으로 6년 연속 감소세를 보이고 있다.

통계연보의 연도별 지방자치단체 외국인 주민 자료에는 2018년부터 2024년까지 17개 시도 수치가 담겨 있다.

2018년과 2024년의 데이터를 비교하면 지역별 외국인 주민 유입 격차가 명확하게 드러난다.

먼저 서울 지역 외국인 주민은 44만 6473명에서 45만 888명으로 증가했다. 6년간 4415명이 늘어나 증가율은 1.0%에 그쳤다.

반면 전남 지역은 6만 1607명에서 9만 5832명으로 급증했다. 3만 4225명이 늘어나 55.6%라는 전국 최고 증가율을 기록했다.

이어 인천이 11만 5720명에서 16만 9219명으로 46.2% 늘었다. 강원은 3만 4682명에서 5만 652명으로 46.0% 증가했고, 충남은 44.5% 늘어났다.

단순 인원수로는 경기도의 증가 폭이 가장 컸다. 경기는 67만 2791명에서 84만 5074명으로 총 17만 2283명이 늘어났다.

다만 기존 거주자가 많아 증가율 자체는 25.6%를 기록하며 전남의 절반 수준에 머물렀다.

이러한 가운데 외국인 주민의 수도권 쏠림 현상도 완만하게 해소되는 추세다.

서울과 인천, 그리고 경기를 합한 수도권 거주 비중은 2018년 60.1%에서 2024년 56.7%로 3.4%포인트 낮아졌다.

반대로 비수도권 거주 비중은 39.9%에서 43.3%로 상승했다.

전남 등 비수도권의 외국인 인구가 급증한 원인은 농어촌과 지방 산업단지의 고질적인 인력난에 있다.

이를 해소하기 위해 정부와 지자체가 고용허가제(E-9) 및 계절근로자(E-8) 비자 쿼터를 대폭 확대하면서 정책적인 유입이 이루어진 결과로 풀이된다.

거주 유형별 통계를 살펴보면, 한국 국적을 보유하지 않은 사람이 204만 2744명으로 전체의 79.1%를 차지했다.

한국 국적을 취득한 사람은 24만 5578명으로 9.5%였다. 국내에서 태어난 외국인 주민 자녀는 29만 5304명으로 11.4%를 기록했다.

한국 국적 취득자와 그 자녀를 합하면 54만 882명으로 전체 외국인 주민의 20.9%에 달한다.

한국 국적을 갖지 않은 사람을 세부 유형으로 나누면 기타 외국인이 69만 9339명으로 가장 많았다. 다음으로 외국인 근로자가 50만 2634명으로 뒤를 이었다.

이어 외국 국적 동포 41만 5695명, 유학생 23만 3237명, 결혼이민자 19만 1839명 순으로 집계되었다.

성별 구성은 체류 유형에 따라 확연한 차이를 보였다. 외국인 근로자의 경우 남성이 41만 8552명을 기록해 83.3%라는 압도적인 비중을 차지했다.

반면 결혼이민자는 여성이 14만 7845명으로 77.1%에 달했다. 한국 국적을 취득한 사람 역시 여성이 19만 4128명으로 79.0%를 기록해 대조를 이루고 있다.

한편 이번 연보는 통권 제28호에 해당한다. 2025년 12월 31일을 기준으로 정부조직과 행정관리 등 8개 분야 326개 통계를 수록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지