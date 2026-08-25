세정나눔재단, 25년간 지역 학생 1478명에 17억3000만원 장학금 전달

지난 25년간 1478명의 지역 학생에게 총 17억3000만원의 장학금을 전달한 세정그룹이 올해도 지역 인재들의 꿈을 위한 장학금을 내놨다.

박순호 세정나눔재단 이사장(가운데)이 25일 세정 본사에서 열린 ‘2026 세정나눔재단 장학금 전달식’에서 장학금을 전달하고, 장학생들과 기념촬영을 하고 있다. 세정나눔재단 제공

세정그룹 사회복지법인 세정나눔재단은 25일 부산 본사에서 ‘2026년 세정나눔재단 장학금 전달식’을 열고 지역 고교생과 대학생 25명에게 총 3400만원의 장학금을 전달했다고 밝혔다.

올해 장학생은 어려운 가정환경에서도 성실하게 학업에 임하며 학교생활과 지역사회에서 모범을 보인 학생을 추천받아 선발했다. 고교생 7명과 대학생 18명에게 각각 100만원과 150만원씩 전달했다.

세정나눔재단의 장학사업은 2002년 시작해 올해로 25년째를 맞았다. 지금까지 모두 1478명에게 약 17억3000만원의 장학금을 전달하며 지역 인재 육성을 위한 지원을 이어왔다. 재단은 단순한 학비 지원을 넘어 학생들이 경제적 어려움 때문에 학업이나 미래 준비를 포기하지 않도록 지속적인 지원을 이어갈 방침이다.

박순호 세정나눔재단 이사장은 “장학금이 학생들이 자신의 꿈을 향해 한 걸음 더 나아갈 수 있는 든든한 발판이 되길 바란다”며 “어려운 환경에서도 미래를 위해 노력하는 학생들이 꿈을 포기하지 않도록 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.

한편 세정나눔재단은 장학사업 외에도 주거환경 개선과 의료혜택 지원, 고립세대 발굴·지원, 외국인 근로자 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

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