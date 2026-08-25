서울경찰, 제2차 치안파트너스 연합 간담회 개최

서울경찰청은 25일 제2차 ‘서울경찰 치안파트너스’ 연합 간담회를 열고 치안정책 성과를 공유했다.

이 자리에는 박정보 서울청장 등 치안파트너스 단체 대표 등 총 36명이 참석했다.

올 1월에 출범한 서울경찰 치안파트너스는 시민들의 다양한 의견을 치안정책에 반영하기 위한 소통 협의체로, 출범 당시 14개 단체에서 현재 17개 단체, 약 7만1000명 규모로 확대됐다.

서울청은 그간 홈페이지 내 전용 소통 공간인 ‘서울경찰聽(들을 청)’을 운영했다. 회원 370만명 규모인 ‘맘스홀릭 베이비’ 카페 내 전용 게시판도 개설해 ‘서울경찰 핫라인 QR코드’를 통해 시민 제안을 접수하는 등 시민과의 소통을 이어왔다.

특히 핫라인을 통해 접수된 시민 의견 180건의 경우 모두 조치했다는 게 서울청 설명이다.

이날 간담회에서는 서울교통 리(Re)-디자인프로젝트, 기본질서 리-디자인 프로젝트, 경찰 수사 국민 신뢰 확보 방안, 관계성 범죄 대응 및 피해자 보호 등 상반기 주요 치안 성과를 공유하고 다양한 의견을 청취했다.

박 청장은 “치안은 시민과 함께 만들어 가는 것이라는 소명 의식을 갖고 그간 시민의 목소리에 귀 기울이며 현장 의견을 정책에 적극 반영하기 위해 노력했다”며 “앞으로도 시민과 함께, 시민 모두가 공감하고 안심할 수 있도록 서울경찰 모두가 노력해 갈 것”이라고 했다.

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