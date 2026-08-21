李대통령, 신임 통상 사령탑에 박정성 임명… ‘경질’ 여한구 후임

이재명 대통령이 21일 신임 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 산업부 통상차관보를 임명했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이같이 전하며 “박 통상교섭본부장은 산업통상부 무역투자실장과 통상차관보 등을 역임하며 30년 가까이 통상 및 무역정책 분야 핵심 보직을 두루 거친 정통 통상 관료”라고 밝혔다.

이재명 대통령이 21일 신임 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 임명했다. 연합뉴스

박 본부장 임명은 전임 여한구 본부장이 지난 15일 경질된 지 약 일주일 만이다. 공무원 신분을 박탈하는 직권면직은 정무직 인사에서 이례적인 조치이지만, 여 본부장의 구체적인 면직 사유는 공개되지 않았다.

대구 출생인 박 본부장은 경원고, 서울대 경제학과를 졸업하고 행정고시 40회에 합격해 공직에 입문했다. 미국 뉴욕·뉴저지주 변호사 자격도 보유하고 있다.

강 수석대변인은 “WTO(세계무역기구) 투자원활화 협상 공동의장, 대미 관세협상TF 실무수석대표 경험을 바탕으로 정교한 협상전략을 통해 복잡한 통상 현안을 풀어갈 것으로 기대된다”며 “대미 관세 및 투자 협상의 실무 총괄을 맡아온 인물로 급박한 대미 통상 현안 속에서 협상의 연속성을 유지하며 국익을 극대화할 적임자로 판단했다”고 밝혔다. 산업부 통상교섭본부장은 통상 수장격으로, 대미 관세 협상 등 주요 통상 현안을 최전선에서 지휘한다.

신임 소방청장에는 최용철 소방청 차장이 임명됐다. 충북 보은 출생으로, 청주고와 한국외국어대를 졸업했다. 전남소방본부장, 경기도 소방재난본부장 전담직무대리 등을 역임했다. 강 수석대변인은 “27년 동안 일선 구조 현장과 핵심 정책 부서를 모두 거친 소방 전문가”라고 소개하며 “탁월한 현장지휘능력과 업무추진력, 풍부한 행정 경험을 겸비했으며, 소통과 화합의 합리적 리더십으로 소방청 내에서 신망도 높다”고 전했다.

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