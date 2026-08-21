현대차 전 공장 '올스톱'…노조, 10년 만에 전면 파업

현대자동차 노동조합(금속노조 현대차지부)이 올해 임금협상 난항으로 21일 전면 파업에 들어갔다.



현대차 노조가 하루 8시간 전면 파업을 벌이는 것은 2016년 단체교섭 이후 10년 만이다.

현대자동차 노조가 10년 만에 하루 8시간 전면 파업에 들어간 21일 울산시 북구 현대차 울산공장 명촌정문 앞 도로가 드나드는 차량이 줄어 한산한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스

◇ 현대차 모든 생산라인, 오늘 하루 16시간 가동 중단



이날 노조의 전면 파업 지침에 따라 평소 오전 6시 45분에 업무를 시작하는 기술직(생산직) 오전조 조합원들은 아예 출근하지 않았다. 오후 3시 30분부터 일하는 오후조 역시 출근하지 않는다.



이에 따라 울산·전주·아산공장 모든 생산라인이 이날 하루 전부 멈춘다.



오전·오후조가 각 8시간 파업하기 때문에 실제 생산라인은 이날 16시간 가동 중단된다. 생산직뿐만 아니라, 사무직까지 포함하면 전체 조합원 3만9천명가량이 파업에 참여한다.

현대자동차 노조가 10년 만에 하루 8시간 전면 파업에 들어간 21일 울산시 북구 현대차 울산공장 주차장에 빈자리가 보이고 있다. 연합뉴스

이날 오전 울산공장 주변 도로와 주차장 등은 평소와 달리 한산한 모습을 보였다.



특히 평소 부품 등을 실은 대형 화물차가 끊임없이 드나드는 명촌정문 앞 도로는 오가는 차량이 확연히 줄었다.



화물차 여러 대가 줄지어 출입하는 모습은 보기 힘들었고, 간헐적으로 한두대가 공장으로 들어가거나 나오는 수준에 그쳤다.



공장 밖에 마련된 대규모 직원용 주차장 곳곳에는 빈자리가 눈에 띄게 남아 있기도 했다.



노조는 올해 5월 6일 교섭 상견례 이후 사측을 압박하기 위해 2∼6시간 부분 파업을 수시로 벌였으나 8시간 파업은 이번이 처음이다.



또 2016년 임협 당시 하루(9월 26일) 전면 파업한 이후 10년 만에 다시 전면 파업하는 것이다.



노조 집행부와 대의원 등은 이날 회사를 직접 압박하기 위해 서울 양재동 현대차그룹 본사 앞을 찾아가 금속노조 주최 '자동차 업종 공동 파업대회'에 참가한다.

지난 20일 울산시 북구 현대자동차 울산공장 명촌정문에서 오전조 근무자들이 4시간 부분파업으로 일찍 퇴근하고 있다. 연합뉴스

◇ 올해 누적 파업 60시간…5만5천여 대 생산 차질



이날 전면 파업으로 현대차 노조의 올해 누적 파업 시간은 60시간으로 늘어났다. 생산라인이 멈춘 것은 그 배인 120시간이다.



자동차 업계에서는 현대차가 시간당 약 460대를 생산하는 것을 고려할 때 누적 생산 차질이 5만5천200대에 달하고, 차량 대당 판매단가를 적용한 누적 매출 차질액은 2조3천억원을 넘을 것으로 추산한다.



노조는 오는 24∼25일에도 4시간씩 부분 파업을 예고한 상태라서 차질은 더 쌓일 전망이다.



문제는 올해 임협 교착 상태가 이어지고 있다는 것이다.



노사는 15차 교섭에서 합의에 실패한 이후 40여일 만인 지난 18일 교섭을 재개했으나 역시 이견을 좁히지 못했다.



이종철 노조지부장은 "진전된 협상안이 나와야지 다시 교섭하겠다"고 밝혀 언제 다시 노사 대표가 만날 지도 미정인 상태다.



현대차 노조가 최근 10년간 가장 많은 파업을 벌인 해는 2016년으로, 당시 노조 기준 파업 시간은 106시간, 생산라인 기준 생산 차질은 212시간에 달했다.

현대자동차 노동조합(금속노조 현대차지부)이 올해 임금협상 난항으로 전면 파업에 들어간 21일 서울 서초구 현대자동차 본사 앞에서 전국금속노동조합 자동차업종 조합원들이 공동파업대회를 열고 있다. 연합뉴스

◇ 상여금 인상·해고자 복직·정년 연장 놓고 '팽팽'



올해 노사 간 쟁점은 상여금 50% 인상, 과거 노조 활동 과정에서 불법 행위로 해고된 조합원 복직, 정년 연장 등 3가지다.



이는 노조가 올해 임협에서 회사 측에 임금 인상과는 별도로 요구한 안건이다.



회사 측은 이들 안건이 올해 임협과 무관할뿐더러 합법적으로 해고된 조합원을 복직시킬 명분이 없고, 정치권에서 먼저 협의해야 할 정년 연장을 노사가 먼저 결론 내기도 쉽지 않다고 판단한다.



그러나 노조는 조합원이 받는 임금 중 기본급 등 고정 임금 비율이 54.8%에 불과해 생활 임금을 유지하려면 잔업과 특근에 시달릴 수밖에 없어 상여금을 인상해야 한다고 요구한다.



정년 연장은 노사가 과거 합의를 통해 이뤄낸 사례가 있으며, 해고자 복직은 노사 관계 신뢰를 위해 꼭 필요하다는 입장이다.



노조는 "회사의 지난해 기준 사내유보금은 101조3천억원으로 상여금 인상과 정년 연장에 따른 비용을 감당 못 할 수준이 아니다"고 밝혔다.



반면 회사는 법적 근거나 합리적 기준 없이 노조 요구를 수용할 수는 없다는 태도다.



이에 따라 노사 간 공식 교섭이 끊어진 이후 실무진이 서로 소통은 하고 있으나 여전히 한 발짝도 진전이 없는 것으로 알려졌다.



노조는 회사가 새로운 협상안을 제시하지 않으면 오는 25일 중앙쟁의대책위원회를 열고 추가 파업 여부를 논의할 계획이다.

<연합>

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