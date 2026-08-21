[속보] 청와대, 北 김여정 담화에 “불필요한 비방 멈추고 한반도 평화공존 함께 나아가야”

서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

청와대는 21일 김여정 북한 노동당 총무부장이 한미 연합연습 ‘을지 프리덤 실드’(UFS) 축소를 두고 이재명 대통령의 실명을 거론하며 맹비난한 것과 관련 “우리 정부와 대통령에 대한 비방적 언사는 상호 신뢰를 쌓아가는 데 도움이 되지 않는다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 언론 공지를 통해 “북측은 불필요한 비방을 멈추고 한반도 평화 공존을 향해 함께 나아갈 것을 촉구한다”며 이같이 밝혔다.

청와대는 “정부는 상호 존중에 기초한 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것”이라며 “또한 정부는 한반도 평화의 당사자로서 한미 간 긴밀한 공조를 지속해 나갈 것이며 페이스메이커로서 북미대화 재개를 위한 적극적인 노력도 경주해 나갈 것”이라고 했다.

앞서 김 부장은 전날(20일) ‘그리도 즐겨하던 전쟁놀이를 못하게 된 서울의 가긍한 처지’라는 제목의 담화를 내고 UFS 축소와 관련해 한국이 미국에 종속돼 있다는 취지의 주장을 펴며 비난했다.

김 부장은 이 대통령을 향해서는 “앞에서는 트럼프의 ‘연습 축소 결단’에 경의를 표한다느니, 고심이 담긴 큰 결정이라느니 하는 낯간지러운 소리로 아첨하고 뒤에 돌아앉아서는 ‘최악의 시나리오’에 대비한 ‘자주국방’과 ‘독자적인 군사력 확보’를 운운한 리재명의 안팎이 다른 이중적 언행은 한국의 불안 초조한 모순심리를 그대로 보여주고 있다”고 비판했다.

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