"수사관도 괜찮다" 중수청 지원 검사 100명 넘어…'예상밖 흥행'

오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청) 특례 임용에 검사가 100명 이상 지원한 것으로 알려지면서 검찰 내부에선 예상 밖 흥행이라는 평가가 나왔다.



21일 법조계에 따르면 중수청 특례 임용에 지원한 검사는 100명 이상을 기록했다.

지난 11일 오전 서울시 서초구 서초동 서울고등검찰청에서 중대범죄수사청 임용설명회가 진행, 한 참석자가 안내 입간판 앞을 지나고 있다. 공동취재

8월10일 기준 검사 현원이 2천63명인 점을 감안하면 검사의 5%가량이 지원한 셈이다.



행정안전부 중대범죄수사청 개청준비단은 지난 7일부터 전날 오후 6시까지 검찰청 소속 검사와 수사관 등을 대상으로 중수청 특례 임용 희망 신청을 받았다.



총 지원자는 검사와 수사관을 합쳐 2천375명으로 총정원 2천874명의 82.6%에 해당한다.



검찰 내부에선 당초 중수청에 부정적인 분위기였던 것과 비교하면 지원자 수가 많다는 반응이다.



특히 부장검사급인 사법연수원 36∼37기와 10년 차 이상으로 직급 강등이 없는 부부장급 검사들이 많은 것으로 전해졌다.



대기업 관련 수사를 담당하는 서울중앙지검 공정거래조사부 검사들과 부정경쟁·기술유출 분야 공인전문검사도 지원했고, 특별검사팀에 파견 근무 중인 검사들도 다수 포함된 것으로 알려졌다.



검찰 내 대표적 개혁론자로 꼽혀온 임은정 서울동부지검장과 '쿠팡 수사 무마' 의혹을 제기한 수원고검 문지석 부장검사도 지원했다.



중수청 모집 초기엔 임관 때부터 3급 공무원 대우를 받는 검사가 4급 수사관으로 가는 것을 두고 부정적인 반응이 나오기도 했다.



그러나 중수청에서 수사팀을 이끌며 경력을 유지할 수 있다는 점과 퇴직 후 변호사 개업 등을 고려해 지원자가 늘어났을 것이라는 분석이 나온다.



한 부부장급 검사는 "접수가 마감되고 주변에 물어봤더니 일반 형사부 검사들도 꽤 지원했더라"며 "수사 경력을 쌓아온 검사들은 경력을 사용할 곳이 사라지니까 지원한 경우도 있고, 사직을 고민하다가 거쳐 가는 관문으로 (중수청을) 택한 경우도 있을 것"이라고 말했다.



중수청이 지역별 설명회를 거치면서 운영방안을 점차 구체화했고, 접수마감 직전에 복지 관련 예산이 확정된 것도 영향을 미친 것으로 보인다.

지난 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에서 행정안전부 중대범죄수사청 임용 설명회가 열렸다. 사진은 이날 서울 서초구 서울고검 모습. 연합뉴스

지난 5일부터 진행한 중수청 설명회에는 검사 260여명 등 총 3천70여명이 참석했다.



중수청 개청 준비단은 접수마감 전날인 19일 추가 공지를 통해 비연고지 근무자를 위한 관사 및 비상대기소 지원을 비롯해 통근버스, 국외업무여비, 석사과정 교육 지원, 포상금 등 예산안이 반영됐다고 알리기도 했다.



수사관 지원이 몰린 배경엔 공소청 직제안이 나오지 않아 다른 직역으로 갈 수 있다는 불안감이 컸다고 한다.



다만 지원 철회 기간이 남아있어 우선 지원서를 제출한 뒤 중수청장 인선이나 직급별 지원율 등이 알려지면 최종 결정하겠다는 지원자들도 있다.



검찰 관계자는 "직원 중에는 경쟁률을 보고 철회하겠다고 말한 경우도 있다"며 "직급별 통계를 공개해줘야 철회할 사람들은 결정하지 않겠나"라고 말했다.



법조계에선 실제 수사 실무를 담당할 평검사가 얼마나 지원했는지가 향후 중수청 성패를 좌우할 것이라고 봤다.



한 일선 검사는 "얼마나 갔는지보다 누가 갔는지가 중요하다"며 "손발이 되어줄 평검사들이 얼마나 역량 있는지가 중요하다. 변호사 개업을 생각하고 경력을 남기려는 윗 기수들만 많아선 업무가 안 될 것"이라고 말했다.

<연합>

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