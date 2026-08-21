與, '한미훈련 축소 비판' 국힘에 "안보 불안 선동 장사" 역공

더불어민주당은 21일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 연합훈련 축소 결정에 이재명 대통령이 "경의를 표한다"고 답한 것에 대한 국민의힘의 비판에 "안보 불안 선동"이라면서 비판했다.



한병도 민주당 원내대표는 이날 강릉시청에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령께서 한반도 평화 체제를 구축하려는 트럼프 대통령의 결단에 경의를 표하고 한반도 안보는 대한민국 스스로 책임져야 한다는 의지에 전적으로 공감한다고 화답했다"면서 "이는 굳건한 한미 동맹과 강한 자주국방을 바탕으로 전쟁의 위험을 낮추고 대화의 문을 열겠다는 책임 있는 평화 전략"이라고 말했다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 오전 강원 강릉시청에서 열린 '강릉 최고위원회의'에서 모두발언을 하고 있다.

이어 이 대통령을 비판한 국민의힘을 향해 "미국 대통령의 결단에는 아무 말도 못 하면서 한미 공조를 강화하려는 대한민국 대통령만 공격하는 것은 과연 누구를 위한 정치인인지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.



그러면서 "평화를 위한 외교를 안보 포기로 몰고 전작권 전환을 주한미군 철수로 둔갑시키는 것은 국민의 불안을 자극하는 위험한 거짓 선동"이라며 "국민의힘은 한미 동맹과 국민의 안전을 볼모로 삼는 안보 불안 장사를 즉각 중단하라"고 목소리를 높였다.



박선원 최고위원도 "전작권을 가져오면 동맹이 흔들린다, 한미 연합훈련이 조정되면 안보가 무너진다고 국민의힘은 주장한다. 그러나 트럼프 대통령이 '김정은을 만나겠다, 연합훈련을 대폭 축소하겠다, 나는 이재명 대통령과 좋은 관계를 유지하고 있다'라고 할 때마다 경기를 일으킨다"며 "한미동맹이 강화되고 있는 현실을 부정하고 싶은 것"이라고 비판했다.



그러면서 "국민의 힘은 더 이상 안보를 자신들의 가짜 프레임, 공포 조장을 위한 수단으로 사용하지 않기를 바란다"면서 "앞으로 두세 달 한반도를 둘러싼 정세에서 긍정적인 변화를 기대하며 대한민국 정부는 적극 노력할 것"이라고 말했다.

진성준 국방위원장이 지난 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다.

한편 민주당 소속 진성준 국회 국방위원장과 국방위 간사인 김병주 의원은 북한의 핵무기를 절대 용인해서는 안 된다는 입장을 각각 밝혔다.



진성준 위원장은 전날 페이스북에 "위협에 선제 대비하는 것은 필수적이나, 자칫 북한의 핵보유국 지위를 용인하는 오류를 범해서는 안 된다"고 말했다.



김병주 의원도 역시 페이스북에서 "우리는 어떤 경우에도 북한의 핵보유국 지위를 인정할 수 없다"며 "협상이 아닌 원칙의 문제"라고 강조했다.



한미연합군사령부 부사령관 출신인 그는 한미군사훈련 축소와 관련, "훈련 축소로 전작권 전환을 위한 평가훈련까지 차질을 빚어서는 안 된다"면서 "임기 내 전작권 환수라는 국정과제에도 영향을 미칠 수 있는 만큼 철저한 보완책을 (상임위에서) 주문했다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지