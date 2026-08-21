안병훈, LIV 골프 최종전 1R 공동 13위… 캐나다 교포 이태훈 2위

안병훈이 LIV 골프 시즌 마지막 대회인 인디애나폴리스 대회 1라운드에서 공동 13위에 오르며 순조롭게 출발했다.



안병훈은 21일(한국시간) 미국 인디애나주 웨스트필드의 더클럽 앳 채텀힐스(파70)에서 열린 LIV 골프 인디애나폴리스 1라운드에서 버디 5개, 보기 1개를 합해 4언더파 66타를 쳤다.

LIV 골프 소속 안병훈. AP=연합뉴스

8언더파 62타를 기록한 단독 1위 로리 캔터(잉글랜드)와는 4타 차, 공동 4위 그룹과는 두 타 차이라 남은 라운드에서 최상위권 진입을 노릴 수 있다.



지난 시즌까지 미국프로골프(PGA) 투어에서 활약하던 안병훈은 올 시즌 LIV 골프에 입성해 코리안 골프클럽의 주장을 맡았고, 지난 10일에 끝난 뉴욕 대회에서 한국 국적 선수 최고 순위인 5위에 오르는 등 꾸준히 활약을 펼쳤다.



그러나 올 시즌 성적과는 별개로, LIV 골프가 심각한 자금난으로 존폐 위기에 놓이면서 안병훈의 거취 역시 안갯속에 놓였다.



당초 LIV 골프는 27일부터 열리는 팀 챔피언십 미시간 대회를 시즌 최종전으로 치를 예정이었다.



그러나 재정 압박 속에 해당 대회를 취소하면서 이번 인디애나폴리스 대회가 마지막 대회가 됐다.



LIV 골프는 미시간 대회에 걸 예정이었던 단체전 상금 3천만 달러를 이번 대회에서 배분하기로 했다.



반면 이번 대회 개인전 상금은 기존 2천만 달러에서 1천10만 달러로 줄였다.



영국 골프 전문 매체 골프 먼슬리에 따르면, LIV 골프 측은 올 시즌 마지막 두 대회에서 선수들에게 지급할 예정이었던 총 규모를 당초 7천10만 달러에서 4천10만 달러로 축소했다.



이런 불안한 상황 속에서 캐나다 교포 이태훈은 보기 없이 버디 7개를 기록해 7언더파 63타로 공동 2위에 올랐다.



송영한은 3언더파 67타로 공동 25위, 김민규는 1언더파 69타로 공동 39위, 문도엽은 이븐파 70타로 공동 44위를 기록했다.



개인전 우승을 확정한 리그 간판스타 욘 람(스페인)은 3언더파 67타 공동 25위로 마지막 대회를 시작했다.



외신들은 욘 람이 올 시즌을 끝으로 LIV 골프를 떠날 가능성이 크다고 보도하고 있다.

<연합>

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