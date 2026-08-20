인천경제청, 외국인 전·월세 계약 등 안전한 주거정보 제공

인천경제자유구역 내 거주 중인 외국인들이 정착에 필요한 도움을 받고 있다. 인천경제청은 20일 송도 G타워에서 ‘IFEZ 외국인과 함께하는 주거 공개강좌’를 개최했다고 밝혔다. 이날 자리는 국내 임대차 제도와 주거 계약 절차에 익숙하지 않은 외국인들이 겪는 어려움을 해소하고자 마련됐다.

인천경제청이 올해 2∼3월 IFEZ 거주·근무 외국인 502명을 대상으로 벌인 ‘외국인 생활여건 개선 설문조사’ 결과, 1위로 나타난 주거 분야의 불편을 해소해 정주 만족도가 개선될 것으로 기대된다.

강좌에서는 전·월세 계약 절차와 계약 시 필요한 서류, 전세보증보험 제도 등 외국인의 생활에 필요한 정보를 제공했다. 전문 공인중개사가 유의사항 설명과 참석자들의 질의에 답변하는 시간이 마련돼 큰 호응을 얻었다.

인천경제청은 IFEZ 글로벌센터를 통해 외국인의 다양한 정주지원 프로그램을 운영 중이다. 임미선 투자유치기획과장은 “외국인들이 불안없이 안정적으로 생활하고 지역사회에 정착할 수 있도록 돕는 것은 IFEZ 경쟁력과도 연결된다”고 말했다.

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