심형래 "디워2 제작 완료 아니라 대본 완성…오해 죄송"

코미디언 심형래가 영화 '디 워2'가 제작 완료됐다고 한 것에 대해 제작이 완료된 게 아니라 대본이 완성된 거라고 말을 바꿨다.

심형래는 20일 자신의 유튜브 채널을 통해 "지난 영상에 표기된 '디 워2' 제작 완료는 '디 워2' 대본 완성으로 정정한다"고 했다. 그러면서 "시청에 오해와 불편을 드린 점 사과한다"고 말했다.

심형래는 최근 2007년 자신이 제작한 영화 '디 워'가 넷플릭스에 공개된 뒤 글로벌 시청 순위 상위권에 오르자 유튜브를 통해 "축하를 너무 많이 해주셔서 감사하다. 2년 뒤 '디 워2'가 나오니 많은 관심 부탁한다"고 했다. 그러면서 "제작이 다 끝났다. '디 워' 게임까지 같이 나온다"고 했었다.

심형래는 또 '디 워' 마지막 장면에 민요 '아리랑'을 삽입한 걸 언급하며 "그때 욕을 많이 먹었다. BTS가 '아리랑'을 하면 그렇게 환호하고 내가 '아리랑'을 하면 욕을 많이 먹었다. 지금 돌아보니 외국 분들이 굉장히 좋아해서 다행"이라고 말하기도 했다.

'디 워2'에 대해서는 "전작은 한국 배급사가 맡았지만 이번엔 전 세계적인 메이저 회사가 맡는다"며 "어느 회사인지 말할 수 없지만 전 세계 동시 배급할 예정"이라고 말했다.

<뉴시스>

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