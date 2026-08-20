패스트트랙 심사기간 90일로 단축…與 주도로 본회의 통과

패스트트랙(신속처리안건)의 심사 기간을 최장 330일에서 90일로 단축하는 국회법 개정안이 20일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 대통령의 친인척과 핵심 참모의 비위를 감찰하는 특별감찰관 후보자 추천안도 본회의 문턱을 넘었다.

20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제1차 본회의에서 국회법 일부개정법률안(대안)이 가결되고 있다. 뉴스1

이날 본회의를 통과한 국회법 개정안은 패스트트랙으로 지정된 법안의 심사 기간을 소관 상임위원회 60일, 법제사법위원회 30일로 각각 정하고, 법사위 심사를 마친 뒤 처음 열리는 본회의에 해당 법안을 상정하도록 하는 내용이다. 민주당은 그동안 현행 패스트트랙 처리 절차가 최장 330일이나 걸려 제도 도입 취지에 어긋난다며 개정을 추진해왔다. 지난 7월 임시국회에서 해당 법안에 대한 필리버스터(무제한 토론)를 진행했던 국민의힘은 이날 표결에서 반대표를 던졌다.



2016년 이후 10년간 공석이었던 특별감찰관 후보자 추천안도 본회의를 통과했다. 민주당과 국민의힘, 대한변호사협회는 각각 최길수·강지식·최용훈 변호사를 후보로 추천했다.



여야는 이날 본회의에서 5·18민주유공자의 고독사 예방·관리 체계를 마련하는 ‘5·18민주유공자예우법’, 기초생활보장급여의 결정·변경 내용을 전자문서로 통지할 수 있도록 하는 ‘국민기초생활보장법’ 등 비쟁점법안 60여건도 처리하기로 합의했다.

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