李대통령 “국민 삶 짓누르는 반칙·불공정 바로잡는 개혁 필요”

이재명 대통령이 20일 “중단 없는 개혁”과 “지속적인 민생 개혁”을 주문하며 집권 2년차 국정의 고삐를 다시 죄었다. 임기의 20%가량이 지난 시점에서 공직기강을 다잡고 국민이 체감할 수 있는 성과를 내도록 국정 속도를 높여 달라고 당부했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “국민 삶을 짓누르는 반칙과 불공정, 비정상을 바로잡는 중단 없는 개혁이 더없이 필요하다”며 “지속적인 민생 개혁에 힘을 모아 달라”고 말했다.

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “거창한 구호나 목표보다는 국민이 체감하는 변화를 만들어내는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조하며 전화금융사기(보이스피싱) 범죄 감소와 같은 성과를 사회 전 분야로 확산시켜 달라고 주문했다. 구체적으로 매점매석, 담합, 주가조작, 국고 부정수급 같은 경제 질서 교란 행위와 디지털 성범죄, 마약, 중대재해, 공직 부패에 대한 집중 대응도 지시했다.

공직기강 확립도 거듭 강조했다. 이 대통령은 “역대 정부들에서도 임기 초반 긴장감이 느슨해지는 시기에 공직기강 해이로 국민의 신뢰를 잃는 사례가 자주 발생했다”면서 “같은 우를 다시 범하지 않도록 과거의 사례들을 반면교사 삼아야 하겠다”고 했다.

국정 운영의 속도와 현장성도 주문했다. 이 대통령은 “정책 수립 과정에서 현장의 실정이나 국민의 수용 가능성을 충분히 살피지 못하거나, 정책 집행 속도가 기대에 못 미치는 경우도 매우 많다”고 지적하며 “심기일전해서 임기를 새로 시작한다는 마음으로 신발끈을 다시 매고 국정 속도를 높이는 데 총력을 기울여 달라”고 말했다. 이 대통령은 이날 “정부 출범 이후 440여일이 지났다”며 “20% 조금 넘게 임기가 지난 셈인데, 저는 매우 빠르게 지나갔다고 생각된다”고 말하기도 했다.

비공개회의에서는 ‘전기차 충전체계 고도화 방안’과 ‘지방공항 중심 관광권 육성·추진 방안’ 등을 보고받았다. 지방공항 중심 관광권 육성 방안을 보고받은 뒤에는 외국인 대상 혐오집회 현황과 변화 추이를 별도로 보고하라고 지시했다.

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