이란 돈줄 죄는 트럼프, 나토 동맹국 동참 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 ‘경제 고립 작전’을 천명하면서 이란과 거래하는 모든 국가에 제재를 부과하겠다고 경고한 가운데, 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국에는 미국의 정책에 대한 ‘충성도’를 묻는 설문 조사를 진행하고 있다. 트럼프 행정부의 외교·안보 정책에 동의하지 않으면 보복 대상이 될 수 있음을 시사한 셈이다.



19일(현지시간) 알자지라에 따르면 미 국방부는 조사를 통해 나토 동맹국이 미국의 외교 정책 우선순위를 공개적으로 지지하고 있는지를 파악 중이다. 유럽이 스스로 방위 역량을 강화해야 한다는 트럼프 행정부의 ‘나토 3.0’ 구상을 지지하는지에 대한 질문부터, 미국 군용기의 자국 상공 비행을 제한 중인지와 같은 ‘노골적’인 항목도 포함돼 있다고 알자지라는 보도했다.

도널드 트럼프 대통령. AP연합뉴스

매체는 이 조사가 유럽에 주둔 중인 미군 문제를 미 국방부가 재검토하는 과정에서 나온 것으로 보인다면서 “(미 국방부가) 보복적인 병력 감축을 위한 명분을 만들려는 의도”라는 유럽 한 고위 관계자의 말을 전했다. 나토의 한 고위 국방 관계자도 알자지라에 “현 (트럼프) 행정부는 나토 관련 사안과 미국의 일방적 군사 작전을 혼동하고 있다”며 “나토는 중동과 아무 관련이 없다”고 비판했다. 알자지라는 “트럼프 행정부가 동맹국을 전쟁에 끌어들이려는 노력”이라고 평가했다.



트럼프 대통령은 ‘이란 경제 고립’에 동맹국이 동참하길 압박하고 있다. 그는 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “자국의 금융기관 등, 이란에 어떤 형태로든 ‘생명줄’을 제공하는 것을 허용하는 모든 국가는 엄청난 경제적 대가를 치르게 될 것”이라고 밝혔다. 이란과 거래하는 국가에도 불이익을 가해 이란의 자금줄을 차단하겠다는 취지로 풀이된다.



이란 전쟁 확전 우려가 커지며 나토도 대비에 나서고 있다. 나토는 성명을 통해 “어떤 위협에도 대처할 준비가 돼 있으며, 동맹국을 방어하기 위해 필요한 모든 조치를 항상 취할 것”이라고 강조했다. 이란이 유럽 전역의 미군 기지를 공격하는 방안을 검토했다는 전날 파이낸셜타임스(FT) 보도에 대한 반응이란 분석이다.

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