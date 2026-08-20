백승보 조달청장 “지역기업 공공조달 진입 확대… 균형성장 뒷받침”

“지역 경제 여건에 맞춘 조달 정책으로 지방정부가 한국사회 경제의 성장을 주도할 수 있도록 적극 지원하겠습니다.”

백승보(55) 조달청장은 20일 세계일보와의 인터뷰에서 “지역의 유망·혁신기업의 공공조달 시장 진입 기회를 확대해 자치분권 기반의 균형 성장을 이끌겠다”며 이같이 강조했다.

백승보 조달청장이 세계일보와의 인터뷰에서 “지방정부에 혁신조달 문을 넓혀 지속가능한 발전과 지방 균형성장을 뒷받침하겠다”고 강조하고 있다. 조달청 제공

지난해 8월, 12년 만에 내부 승진으로 사령탑에 오른 백 청장은 지난 1년간 ‘혁신조달’에 역점을 두고 달려왔다. 혁신조달은 민간기업의 혁신 제품을 정부가 위험성을 안고 우선 구매하는 지원 정책이다.

백 청장은 “새로운 기술과 제품이 시장에 들어오는 게 쉽지 않은데 문턱을 낮춰주는 역할을 정부, 즉 조달청이 해야한다”면서 “‘고속도로 차선 유도선’처럼 기업의 혁신 기술과 아이디어가 사회의 공공문제를 해결하고 공공서비스 품질을 높일 수 있다는 점에서 중요한 조달 정책이 됐다”고 말했다.

조달청은 최근 대전시, 전북도 등과 손잡고 인공지능(AI), 첨단 모빌리티 등 지역 미래 신산업 먹거리 발굴에 나서고 있다. 조달청은 238조5000억원 규모의 공공구매력을 전략적으로 활용, AI·기후테크 등 첨단전략산업과 혁신기업의 성장을 지속 지원한다.

조달청에 따르면 혁신제품 지정 건수는 올해 7월 기준 304개로 전년(228개) 대비 33% 증가했다. AI·로봇·기후테크 등 전략산업 제품은 신규지정 제품의 40%를 차지하고 있다. 혁신제품시범구매 예산은 올해 839억원을 책정했다. 정부 및 공공기관의 구매목표비율을 높인 결과 올해 7월까지 혁신제품 공공구매 규모는 5775억원으로 작년 대비 10% 늘었다.

백 청장은 “지방정부와의 협약을 계기로 기존 중앙정부 중심의 혁신제품 발굴·지정 체계를 지역 현장 중심으로 확대할 수 있게 됐다”며 “지역의 산업 특성과 현장 수요를 잘 아는 지방정부와 협력해 지역의 유망한 혁신 기업들이 공공조달 시장을 발판 삼아 유니콘 기업으로 성장하고, 나아가 세계 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 힘줘 말했다.

그는 혁신조달 촉진을 위해 지방정부에 ‘조달 자율성’을 줬다.

백 청장은 “그동안 지방정부는 조달청이 단가계약을 체결한 물품에 대해 나라장터 쇼핑몰에서만 의무적으로 구매할 수 있어 지자체의 선택권 제한은 물론 지역기업의 외면을 받아왔다”며 “이에 과감히 의무구매 제도를 폐지하고 지자체가 조달청 단가계약과 자체 조달 중 유리한 방식을 선택하도록 자율성을 부여하기로 했다”고 설명했다.

그는 이어 “급격한 자율화를 추진할 경우 과도한 저가 경쟁으로 인한 중소기업의 타격이나 지역 유착에 따른 부패 발생 우려도 있는 것이 사실이나 중요한 건 기회를 제공하는 것”이라고 역설했다.

조달청은 올해 초 경기·전북 지역에서 전기·전자 분야 118개 품명을 대상으로 한 시범 사업에 돌입했다. 올 하반기에는 전체 품명을 대상으로, 내년부턴 모든 지방정부를 대상으로 단계적으로 확대할 예정이다. 자율화 과정에서 발생하는 조달비리, 법령 위반사항은 조달청이 모니터링하고 필요시 시정요구에 나서는 등 부작용을 최소화할 방침이다.

비수도권과 인구감소 지역기업을 대상으로 한 맞춤형 지원도 확대한다. 조달청은 비수도권 기업의 다수공급자계약(MAS) 체결 기간을 단축하는 ‘패스트트랙’을 도입하고 물품과 용역 분야 적격심사에서 신인도 가점을 준다. 백 청장은 “혁신조달이 지속가능한 성장과 균형발전을 뒷받침하는 중요한 정책이 됐다”며 “앞으로도 국민과 기업이 피부로 느낄 수 있는 성과를 창출해 나가겠다”고 말했다.

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