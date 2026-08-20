새마을금고 부실채권 3.5조 매각… 올해 금고 51개 합병 추진

새마을금고중앙회가 재무 건전성 강화를 위해 상반기에만 3조5000억원 규모의 부실채권을 매각하고 21개 금고의 합병을 완료했다.

20일 새마을금고에 따르면 전국 1251개 금고가 올해 상반기 매각한 부실채권은 총 3조4783억원에 달한다. 이 중 3조1881억원은 지난해 7월 출범한 부실채권 관리 전문회사인 MG자산관리회사(AMCO)를 통해 처분했고, 나머지는 부실채권(NPL) 펀드와 한국자산관리공사(캠코), 자산유동화 방식 등을 활용해 정리했다.

행정안전부와 협력해 구조조정에 속도를 내고 있는 새마을금고는 상반기 21개 금고를 통폐합했는데 올해 안으로 총 51개 금고를 합병한다는 계획이다.

고강도 자구책에 주요 건전성 지표는 회복세를 보이고 있다. 지난해 상반기 말 8.37%까지 치솟았던 연체율은 작년 말 기준 5.08%로 하락했다. 같은 기간 순손실 역시 1조3287억원에서 1조2658억원으로 감소했다.

현재 새마을금고는 법정·특별·임의적립금을 합쳐 6조7000억원의 적립금을 보유하고 있어 손실 대응 여력이 충분하다는 입장이다. 여기에 2조7000억원 규모의 법정적립금을 손실 보전 재원으로 활용할 수 있도록 관련 법령이 개정된다면 건전성 개선 작업은 한층 탄력을 받을 것으로 전망된다.

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