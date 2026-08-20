전남광주통합특별시의회 “2차 공공기관 이전, 통합시 우선 배정해야”

전남광주통합특별시의회가 정부의 ‘제2차 공공기관 지방 이전계획’ 발표를 앞두고 대한민국 최초 광역 행정통합을 성사시킨 전남광주통합특별시에 대한 공공기관 우선 배정과 책임 있는 약속 이행을 강력히 촉구하고 나섰다.

전남광주통합특별시의회 기획재정위원회(위원장 임형석)는 20일 ‘전남광주통합특별시 우선 이전 촉구 성명서’를 발표하고, 통합지역에 대한 파격적인 인센티브 배정을 요구했다.

전남광주통합특별시의회는 20일 정부의 제2차 공공기관 지방 이전계획 발표를 앞두고 ‘통합지역 공공기관 우선 배정’에 대한 책임 있는 약속 이행을 강력히 촉구하고 나섰다. 전남광주통합특별시의회 제공

기획재정위원회는 성명에서 “대한민국 최초의 광역 행정통합이라는 위대한 길을 걸을 수 있었던 것은 320만 특별시민이 이재명 정부의 약속을 신뢰하고 상생의 정신으로 함께했기 때문”이라며 “‘통합 지자체에 공공기관 이전을 우선하겠다’는 대통령과 정부의 3차례에 걸친 분명한 약속은 반드시 이행되어야 한다”고 목소리를 높였다.

이어 “정부 정책에 적극 부응한 지역에 대한 강력한 지원이 뒷받침되어야만 국가 균형발전이라는 시대적 소명을 완수하고 타 지자체의 동참도 이끌어낼 수 있다”고 당위성을 강조했다.

이날 특별시의회가 정부에 제시한 핵심 요구사항은 총 4가지다. △제2차 공공기관 이전계획에 ‘통합지역 우대 배정 원칙’ 명문화 및 즉시 이행 △종전 2개 시·도(옛 전남·광주) 합산 규모를 상회하는 공공기관 배정을 통한 역차별 방지 △농협·수협중앙회 등 10대 핵심 공공기관의 지역 산업 연계 최우선 배치 △반도체 메가 프로젝트 성공을 위한 기술개발·인재양성·소부장 기업지원 공공기관 집적 배치 등이다.

임형석 기획재정위원장은 “공공기관 이전은 단순한 기관 배치가 아니라 양질의 일자리를 창출하고 지역경제를 살리는 대전환의 시작”이라며 “320만 시민과 함께 정부의 약속 이행을 엄중히 지켜보며 모든 역량을 결집해 나갈 것”이라고 말했다.

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