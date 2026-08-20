김민석 “민주당 뉴스, 민주당 TV 새벽방송으로 시작해야”

더불어민주당 김민석 대표는 “이제 당의 모든 뉴스가 민주당 TV를 통해 새벽 방송으로 시작해야 한다”고 20일 강조했다.

더불어민주당 김민석 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

김 대표는 이날 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “김남준 홍보위원장께 요청한다”며 이같은 글을 올렸다.

앞서 김 대표는 지난 18일 당 홍보위원장에 김남준 의원을 임명한 데 이어, 19일에는 ‘민주당 TV 준비’ 태스크포스(TF) 단장에 한웅현 전 민주당 홍보위원장을 임명했다.

기존의 민주당 유튜브 채널인 ‘델리민주’ 외에 국민과 당원에게 신속한 정보를 전하는 또 다른 채널로 ‘민주당 TV’를 운영한다는 게 민주당의 설명이다.

김 대표는 민주당 홍보와 브랜드 관련 모든 부분 전면 재검토를 김 위원장에게 요청했다. 당의 브랜드 회의와 구성원 복장에 이르기까지 혁신을 시작해야 한다면서다.

특히 민주당 TV를 두고는 당에서 생산하는 모든 뉴스의 기본 플랫폼이 될 수 있어야 한다고 내세웠다.

이를 두고 일각에서는 김어준씨 등 여권의 외부 스피커들을 겨냥한 것 아니냐는 반응이 나온다.

김어준씨의 유튜브 채널 아침방송 등에는 그간 민주당의 여러 인사가 출연했고, 또 해당 방송을 통해 여권의 굵직한 메시지나 이슈가 확산한 면도 없지 않아서다.

한편, 김 대표는 지난 19일 최고위원회의 모두발언에서도 “최고위원회의는 원칙적으로 공개될 것”이라면서도 “비공개를 필요로 하는 사안은 엄수할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “최고위원의 공개 발언 시간과 방법은 빠른 시일 내에 숙의해서 효율적으로 정리하겠다”며, “비공개될 사안이 공개될 경우에는 지위고하를 막론하고 회의에서 퇴출하겠다”고 말해 당내 기강 잡기라는 해석을 낳기도 했다.

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