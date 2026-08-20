임은정 동부지검장, 중수청 지원…임용 시 1급 수사관

검찰 내 대표적 개혁론자로 꼽혀온 임은정 서울동부지검장이 오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청)에 지원한 것으로 파악됐다.



20일 연합뉴스 취재에 따르면 임 검사장은 최근 중수청 검사·검찰 수사관 특례임용 신청에 지원서를 냈다.

임은정 서울동부지검장. 연합뉴스

중수청수사관 임용령에 따르면 검찰청에서 근무하는 검사와 수사관은 별도 시험 없이 중수청으로 옮길 수 있다.



임 검사장과 같은 지검장급은 1급 수사관으로 임용된다. 차장·부장검사급은 2급, 법조 경력 10년 이상 검사는 3급, 10년 미만 검사는 4급 상당 수사관이 된다.



임 검사장은 지난해 말 열린 일선 기관장 화상회의를 통해 중수청 근무 의사를 알린 바 있다.



당시 대검찰청은 검사 910명을 대상으로 향후 거취를 설문조사했다. 중수청을 희망한 비율은 0.8％(7명)로 나타났는데, 임 검사장이 이에 포함됐다.



임 검사장은 당시 이 같은 소식이 알려지자 소셜미디어에 중수청장 등 수뇌부가 아니라 수사나 감찰 등 실무를 맡는 역할을 희망한다고 설명했다.

<연합>

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