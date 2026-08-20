SK하이닉스 노사 잠정 합의… 성과급 40% 현금, 60%는 자사주 지급

SK하이닉스 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했다. 잠정합의안에는 임금 6.3% 인상과 함께 성과급인 초과이익분배금(PS)의 40%를 현금으로 지급하고, 나머지 60%는 주식으로 지급하는 내용 등이 담긴 것으로 알려졌다.

SK하이닉스 본사 전경. 뉴시스

SK하이닉스는 20일 노사가 단체교섭안에 잠정 합의했다고 밝혔다. 잠정합의안의 핵심은 성과급 지급 방식의 변경이다. 앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 재원으로 하는 PS 상한을 폐지하고 해당 체계를 10년간 유지하기로 합의한 바 있다. 당시 합의에 따라 PS의 80%는 당해 연도 현금으로 지급하고, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 각각 10%씩 현금으로 이연 지급하기로 했다.

그러나 이번 협상에서는 기존 성과급 지급 체계를 일부 변경했다. PS의 40%는 당해 연도에 현금으로 지급하고, 나머지 60%는 자사주로 지급하는 방식이다. 지급 주식 중 40%는 당해 매도 가능하며 20%는 이연 지급한다. 다만, 시행 첫해에는 구성원의 자금 운용 계획을 고려해 사유가 있는 구성원에게는 현금 선택도 가능하도록 했다. 주식 수 산정 시 세 개 시점의 종가 중 가장 낮은 값을 적용하는 등 주가 변동성에 대한 보완 방안도 함께 마련했다.

노사가 함께 회사의 위기극복에 동참한다는 내용도 구체적으로 합의문에 명시했다. 적자 시 구성원의 고용안정과 회사의 조기 회복을 위해 함께 노력한다는 원칙 아래 임금을 이연 지급하기로 했다. 경영 정상화 시 바로 되돌리는 조건이다.

아울러 구성원의 자율적 참여에 기반한 사회 공헌 프로그램도 함께 추진함. 구성원이 성과급 일부를 기부하면 회사가 동일 금액을 출연하는 1:1 매칭 그랜트 방식이다. 참여 여부는 구성원이 자율적으로 결정한다.

조만간 노조는 최종 합의안 확정을 위한 대의원 투표에 나설 예정이다.

다만 지난해 노사가 해당 성과급 체계를 10년간 유지하기로 합의한 지 불과 1년만에 실제 지급 방식이 변경된 데다, 주가 변동에 따라 실제 보상 규모가 달라질 수있는 만큼 구성원들의 반발은 당분간 이어질 전망이다.

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