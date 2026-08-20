제주도교육청, ‘다문화 초등생 투신 시도 사건’ 원점 재조사

제주도교육청은 지난해 11월 한 다문화 가정 초등학생이 동급생들에게 집단 괴롭힘을 당하다 학교에서 뛰어내리려 한 사건을 원점에서 재조사할 예정이라고 20일 밝혔다.

사안이 중대한 만큼 앞서 담당 부서가 실시한 1차 조사와 별개로 감사관실을 중심으로 이번 사건에 대한 대응과 학생 보호·지원 과정 전반을 다시 들여다보겠다는 취지다.

제주 초등학생 투신 시도 사건에서 학교가 학부모의 괴롭힘 호소를 기록하지 않은 채 방치한 것으로 드러나, 서귀포경찰서가 교장·교감·학교폭력 담당자 3명에 대해 수사하고 있다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

도교육청은 정식 문서 보고와 기록 관리 과정에서 충분하지 못했던 부분이 있었던 것으로 보고 있다.

도교육청은 자체 조사 계획을 수립해 약 두 달 간 △학교폭력 사안 처리 과정 △보고 체계 △학생 지원 △유관기관 연계 △기록 관리 등을 종합적으로 확인하기로 했다.

조사 결과 개선이 필요한 사항이 확인되면 후속 조치를 마련하는 동시에 유사 상황 발생 시 학교와 교육청이 보다 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 관련 시스템도 보완한다는 방침이다.

도 교육청은 학생·학부모 권리, 이주배경 학생 지원, 인권, 교육활동 등 다양한 관점을 가진 전문가들과 함께 문제 해결 방안을 모색하기 위해 ‘제주교육 함께 회복 지원단’을 운영한다.

도교육청은 “학생 안전과 회복을 최우선에 두고 학교 구성원 간 갈등을 조정해 학교가 다시 교육에 집중할 수 있도록 지원하겠다”며 “이를 위해 교육청 내부의 시각에만 머물지 않고 원점에서부터 모든 것을 열어 놓고 도내 기관·단체의 협조를 받아 ‘제주교육 함께 회복 지원단’을 한시적으로 구성·운영하겠다”고 설명했다.

‘제주교육 함께 회복 지원단’에는 학부모·아동 관련 단체, 이주배경 관련 기관, 인권 관련 기관, 교원단체 등 다양한 분야의 전문가들을 위원으로 위촉할 예정이다. 지원단은 학생 보호를 최우선에 두는 가운데 학교 공동체의 갈등을 교육적으로 해결하고 학교 교육력을 회복하기 위한 실질적인 자문과 조정의 역할을 수행한다.

도교육청은 해당 학교 개학에 앞서 27일 이전에 지원단을 출범시킬 계획이다. 이어 도교육청을 중심으로 서귀포시교육지원청-학교-회복 지원단이 유기적으로 협력하며 사안 해결에 집중하고 학생 보호와 학교 현장 지원에 총력을 기울일 방침이다.

도교육청은 지원단 운영 결과를 면밀히 분석해 지원단의 상시 운영 여부도 검토할 예정이다. 상시 운영이 결정되면 지원단은 공식 기구로 격상돼 유사한 사안이 발생한 학교 현장을 지원하는 역할을 하게 된다.

제주도교육청 전경. 제주도교육청 제공

◆“학생 안전사고 보고·지원 체계 개선”

이와 함께 도교육청은 사안과 연관된 다각적인 문제들을 해결하는 데 지원을 집중한다.

자살 시도를 한 학생과 목격 학생들에 대해서는 정서 안정과 심리 회복 지원을 강화한다. 위기 학생 선별 스크리닝 검사를 실시하고 특별상담실 운영을 통한 고위험군 긴급 상담에 나선다. 학급의 안정적인 교육활동 및 학생 지원을 위해 학교 요청 시 교육활동봉사자를 배치할 예정이다. 학생안전사고(자살 및 자해 등) 보고와 지원 체계를 개선한다.

학교 폭력 해소를 통한 학생 인권교육 강화를 위해 △학교 대상 혐오·차별 관련 인권교육 실시 △피해학생 및 관련 학생 심리상담 지원 △학생 관계 회복을 위한 찾아가는 집단 상담 등을 진행한다.

교육활동 보호와 관련, 교원들의 자책감, 불안감, 무력감으로 인한 2차 트라우마 예방을 위한 지원을 강화한다. △교(직)원 심리상담 및 치료비 지원 △마음단단 프로그램(찾아가는 집단상담) 지원 △마음채움 프로그램(숙박형 힐링프로그램) 지원 등을 한다. 학교 공동체 회복 지원을 위해서는 학교 구성원의 요구를 반영한 프로그램 운영 예산 300만원을 지원한다.

아울러 도교육청 감사관실을 중심으로 학생 자살 시도에 대한 대응과 학생 보호·지원 과정 전반에 대해 자체적인 사실관계와 조치 내용을 확인·조사한다. △학교폭력 사안 처리 과정과 보고 체계 △학생지원 △유관기관 연계 △기록관리 등을 종합적으로 확인할 방침이다. 조사 결과, 개선이 필요한 사항이 확인되면 후속 조치를 마련하고 유사 상황이 발생했을 때 학교와 교육청이 보다 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 관련 시스템을 보완할 계획이다.

도교육청 관계자는 “사안 관련 갈등이 확대돼 교육공동체 내부 노력만으로 문제를 풀기가 어려운 상황에 이르렀다”며 “학생 안전과 학교 갈등을 교육적으로 해결하고 학교가 본래의 교육 기능을 회복할 수 있도록 도민사회와 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

한편 피해 학생 학부모는 학교와 제주도교육청의 대응이 부실하고 피해자 지원도 제대로 이뤄지지 않았다고 주장하며 지난 6월 경찰에 교장 등 관계자 3명을 직무 유기, 허위 공문서 작성, 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 위반 등의 혐의로 고소했다

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지