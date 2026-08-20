"미군, 이란전쟁 발발 이후 757명 부상·18명 전사"

미국이 지난 2월28일 이란 공격을 개시한 이후 전쟁 과정에서 부상한 미군이 757명에 달하는 것으로 나타났다.



19일(현지시간) 미 CNN방송에 따르면 미 국방부는 이날 사상자분석시스템(DCAS)의 데이터베이스를 업데이트하면서 미군 부상자 50명 이상을 추가로 기록했다.

미국 국방부 청사인 펜타곤. AP=연합뉴스



CNN은 국방부 통계를 분석한 결과 이란 전쟁 발발 이래 미군 18명이 전사하고 757명이 부상했다고 보도했다.



이 수치는 DCAS의 해외 작전 사상자 수와 이란전쟁을 두고 미국이 명명한 에픽 퓨리(Epic Fury, 장대한 분노) 작전의 사상자 수를 합친 것이다.



미 국방부는 지난 7월 7일부터 전사하거나 부상한 미군을 대상으로 한 해외 작전 분야를 DCAS에 신설했지만, 사상자가 발생한 분쟁을 구체적으로 밝히지 않았다.



국방부의 이번 사상자 통계 업데이트는 미국과 이란의 충돌이 완전히 종식되지 않은 가운데 DCAS에서 사상자 수가 줄었다는 의혹이 언론 등에서 제기된 지 몇 주 만에 이뤄졌다.



앞서 미 언론 등은 지난달 DCAS에서 전사자 4명과 부상자 10여명이 사라졌다고 의혹을 제기했다. 미 국방부는 당시 소셜 미디어를 통해 일시적인 데이터 오류라고 해명했다.

<연합>

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