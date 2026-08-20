부산서 북극항로 뚫는다… 부산시, 팬스타와 시범운항 협약

부산시가 국내 최초로 북극항로 컨테이너선 시범운항에 나서는 팬스타와 손잡고 북극항로 거점도시 조성에 속도를 낸다.

부산시는 20일 시청 국제의전실에서 ㈜팬스타엔터프라이즈, ㈜팬스타라인닷컴과 ‘북극항로 운항과 연관산업 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

김현겸 팬스타그룹 회장(왼쪽)과 전재수 부산시장이 20일 부산시청에서 ‘북극항로 운항과 연관산업 활성화를 위한 업무협약’을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

협약에 따라 부산시는 관계 기관과 지역 해운·물류업계 간 협력을 강화하고 시범운항에 필요한 행정적 지원과 화물 유치 등에 나선다. 팬스타는 안전한 시범운항을 추진하고 항로 여건과 화물 운송, 선박 운항 과정에서 축적되는 정보를 부산시와 공유하며 지속적으로 협력하기로 했다.

이번 협약은 국내 민간 선사의 북극항로 시범운항을 계기로 부산이 북극항로 시대에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 북극항로는 기후변화와 글로벌 공급망 재편에 따라 기존 수에즈 운하 항로를 대체할 미래 해상물류의 핵심 축으로 주목받고 있다.

특히 이번 운항은 국내 민간 선사가 컨테이너선을 이용해 북극항로에 나서는 첫 시범운항이라는 점에서 의미가 있다. 팬스타라인닷컴은 극지 운항에 적합한 내빙 성능을 갖춘 2800TEU급 컨테이너선 ‘팬스타 아크로’호를 투입한다. 팬스타 아크로호는 22일 부산항을 출항해 베링해협과 북극해를 거쳐 네덜란드 로테르담항까지 운항할 예정이다.

시는 이번 시범운항에서 축적되는 운항 경험과 정보를 바탕으로 향후 북극항로에서 부산이 수행해야 할 기능과 역할을 구체화할 계획이다. 또 북극항로 거점도시 조성에 필요한 지원체계와 맞춤형 정책도 단계적으로 마련할 방침이다.

전재수 부산시장은 “이번 업무협약은 부산이 유럽과 아시아를 연결하는 북극항로의 거점도시로 도약하는 중요한 기반이 될 것”이라며 “시범운항을 계기로 관계 기관 및 지역 해운·물류업계와 협력을 강화해 부산의 역할을 선제적으로 준비하겠다”고 말했다.

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