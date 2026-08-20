유방암학회, '맘모톰' 과잉진료 잡는다… "암엔 권고 안 해"

유방암 전문가 단체가 유방 종양 제거에 쓰이는 일명 '맘모톰' 시술의 무분별한 사용을 막고자 "암에는 권고하지 않는다"는 기준을 제시했다.



한국유방암학회·대한유방갑상선외과의사회는 20일 국내 진료 환경과 최신 국제적 근거를 종합한 '유방병변의 진공보조절제술에 관한 한국형 임상적 합의 기반 진료권고안'을 마련해 20일 발표했다.

유방암 검사. 연합뉴스

유방병변 진공보조절제술(VAE)은 진공 흡입 장치와 회전하는 칼날을 이용해 유방 조직을 떼어내는 시술을 일컫는다. 통상 해당 시술에 쓰는 의료 장비 이름인 '맘모톰'으로 불린다. 맘모톰은 애초 유방 조직을 소량 채취하는 장비로 개발됐으나, 현장에서는 작은 양성종양을 제거하는 데 널리 쓰이고 있다.



최소한의 절개만 하기 때문에 환자의 선호가 높고 진단과 치료 과정에서 필요할 때도 있지만, 일부 적절치 않게 사용되는 경우도 적지 않다는 게 학회의 설명이다.



더군다나 조직을 부숴서 흡입하기 때문에 암 환자의 경우 종양의 경계를 확인하기 어려워져 추후 치료를 어렵게 하는 요인이 될 수 있다. 과잉 진료가 우려되는 비급여 항목으로 자주 거론되기도 한다.



학회는 이러한 VAE를 적절하게 활용하고, 불필요한 시술 또는 부적절한 적용을 최소화하기 위해 이번 권고안을 만들었다.



권고안에는 무분별한 VAE 사용을 지양하고, 환자와 종양 특성에 따라 선택적으로 시행돼야 한다는 내용이 담겼다.



학회는 "조직검사에서 양성으로 확인된 유방 병변은 추적관찰이 원칙"이라며 "악성으로 의심되거나, 유방암으로 진단된 경우에는 치료 목적으로 VAE를 사용하는 걸 권고하지 않는다"고 밝혔다.



악성 종양은 수술적 절제를 우선 고려해야 하며, VAE를 수술의 대체 수단으로 사용해서는 안 된다는 게 학회의 입장이다.



학회는 "원칙적으로 조직 검사와 진단 후 VAE 여부를 결정해야 한다"며 "바로 VAE를 시행하는 건 권고하지 않으며, 제한적인 경우에만 예외적으로 고려할 수 있다"고 덧붙였다.

<연합>

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