안규백 국방장관 “탈영 의혹 사실이면 제가 한기호 의원 아들”

안규백 국방부 장관이 “사실이라면 제가 한기호 의원 아들”이라며 자신을 둘러싼 탈영 의혹을 20일 강하게 부인했다.

안규백 국방부 장관이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 물을 마시고 있다. 뉴시스

안 장관은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 탈영 의혹 관련 병적기록부 공개를 요구한 개혁신당 천하람 의원에게 “하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없다”며 이처럼 반응했다.

이어 “만약 탈영 이런 부분이 있다면 제가 공직을 그만둔 뒤에, 이런 부분에 대해 법적, 행정적 절차를 갖고 마무리할 생각”이라고 덧붙였다.

안 장관은 한 의원을 언급한 이유로 “한기호 의원이 먼저 문제를 제기했기 때문”이라고 강조했다.

국민의힘 한기호 의원은 지난해 7월 안 장관 후보자 인사청문회에서 안 장관의 방위병 복무기간이 통상 14개월보다 8개월 긴 22개월이라는 병적자료와 복무기간 일부가 성균관대 복학·재학 기관과 겹친다는 점을 지적하며 근무지 이탈 가능성을 제기한 바 있다.

천 의원은 “단순히 장관님의 개인적 명예가 아니라 군의 사기, 기강 문제, 군에 대한 대국민 신뢰와 직결된다”며 안 장관을 몰아붙였다.

그러면서 “장관님께서 억울하고 사실과 다른 부분이 있다면, 병적 기록표를 공개해서 국민의 신뢰를 회복해야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.

안 장관은 ‘병적기록부에 구금 30일이라는 기재가 있느냐’는 질문에는 “현재 수사기관에서 수사하는 상황이기 때문에 말씀드리기는 제한적”이라고 답했다.

계속해서 “청문회가 끝난 지 1년하고도 몇 달이 지났다”며 “사실과 다르다고 말씀드린다”고 말했다.

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