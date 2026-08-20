건일 측 "엑디즈 자진 탈퇴·JYP 전속계약 해지, 동의 안 해"

밴드 '엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes·엑디즈)' 건일 측이 팀 자진 탈퇴 및 전속계약 해지 합의 사실을 부인했다.

건일의 법률대리인 법무법인 주원 성재환 변호사는 20일 "아티스트는 그룹에서 자진 탈퇴한 사실이 없으며, 전속계약 해지에도 동의한 바 없다"며 "이번 사안은 전속계약 해지 사유로 보기 어렵다"고 밝혔다.

엑스디너리 히어로즈 건일. JYP엔터테인먼트 제공

팬 비하 및 사생활 논란에 대해서는 "사적인 통화 중 부적절한 표현을 쓴 것은 불찰이나, 팬들을 상대로 상시 욕설을 했다거나 멤버들을 험담하고 교제 중 다른 이성을 만났다는 주장은 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

이어 "게시물 작성자에 대한 법적 조치가 가능하지만 용서하겠다는 본인 뜻에 따라 대응하지 않기로 했다"며 "소속사와 원만히 대화를 이어가고자 한다"고 덧붙였다.

앞서 엑스디너리 히어로즈 소속사 JYP엔터테인먼트는 건일과의 합의 하에 전속계약을 해지했다고 밝힌 바 있다. 팀은 5인 체제로 재편됐다.

<뉴시스>

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