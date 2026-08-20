바다, 이수만과 얼굴 맞대고 셀카…30년 인연 눈길

가수 바다가 음반 프로듀서이자 SM엔터테인먼트 창립자인 이수만과 친밀한 모습을 공개했다.

바다는 20일 소셜미디어에 이수만과 한 레스토랑에서 함께 찍은 사진 여러 장을 공유했다.

이수만과 바다. 바다 SNS 캡처

바다는 "SES의 영원한 프로듀서 이수만 선생님과. 음악을 시작하던 순간부터 지금까지 많은 것을 생각하고 배우고 경험하게 해주신 우리 선생님"이라고 말했다.

그는 "K팝이라는 말이 있기도 전 30년 전에 우리나라 아이돌 음악이 세계시장의 중심이 될 거라고 그런 시대가 가까운 미래에 반드시 올 거라고. 그러니 우리는 준비해야 한다고 S.E.S의 리더인 저에게 꽤 자주 명료하게 말씀하곤 하셨어요"라고 했다.

이어 "18살 어린아이였지만 그때부터 언제나 저를 아티스트로 대해주시고 늘 좋은 질문들과 부드러운 리드를 해주신 여러 날을 잊지 않고 선생님의 소중한 가르침 덕분에 여기까지 올 수 있었던 것 같아요"라고 했다.

이날 바다는 이수만에 대한 존경심과 애정을 드러냈다.

사진에는 이수만과 바다가 얼굴을 가까이 밀착한 채 셀카를 찍는 모습이 담겼다.

한편 바다는 1996년 이수만에게 캐스팅돼 그룹 S.E.S로 데뷔한 후 약 30년간 인연을 이어오고 있다.

<뉴시스>

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