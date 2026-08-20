바다, 이수만과 얼굴 맞대고 셀카…30년 인연 눈길

가수 바다가 음반 프로듀서이자 SM엔터테인먼트 창립자인 이수만과 친밀한 모습을 공개했다.
바다는 20일 소셜미디어에 이수만과 한 레스토랑에서 함께 찍은 사진 여러 장을 공유했다.
바다는 "SES의 영원한 프로듀서 이수만 선생님과. 음악을 시작하던 순간부터 지금까지 많은 것을 생각하고 배우고 경험하게 해주신 우리 선생님"이라고 말했다.
그는 "K팝이라는 말이 있기도 전 30년 전에 우리나라 아이돌 음악이 세계시장의 중심이 될 거라고 그런 시대가 가까운 미래에 반드시 올 거라고. 그러니 우리는 준비해야 한다고 S.E.S의 리더인 저에게 꽤 자주 명료하게 말씀하곤 하셨어요"라고 했다.
이어 "18살 어린아이였지만 그때부터 언제나 저를 아티스트로 대해주시고 늘 좋은 질문들과 부드러운 리드를 해주신 여러 날을 잊지 않고 선생님의 소중한 가르침 덕분에 여기까지 올 수 있었던 것 같아요"라고 했다.
이날 바다는 이수만에 대한 존경심과 애정을 드러냈다.
사진에는 이수만과 바다가 얼굴을 가까이 밀착한 채 셀카를 찍는 모습이 담겼다.
한편 바다는 1996년 이수만에게 캐스팅돼 그룹 S.E.S로 데뷔한 후 약 30년간 인연을 이어오고 있다.
<뉴시스>
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