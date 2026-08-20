창업 전주기 성장사다리 구축… 충북도·청주시, 창업도시 손잡았다

충북도와 청주시가 지역의 모든 창업 역량을 하나로 결집해 대한민국을 대표하는 ‘창업 특별도’로의 도약을 선언했다.

도와 시 등은 20일 도청 대회의실에서 ‘충북 창업도시 추진단’ 발대식을 개최했다. 중소벤처기업부가 주관하는 하반기 ‘창업도시 조성 프로젝트’ 공모 유치전에 나선 것이다.

충북도와 청주시 등은 20일 도청 대회의실에서 ‘충북 창업도시 추진단’ 발대식을 열었다. 충북도 제공

추진단은 도와 시, 충북지방중소벤처기업청, 충북창조경제혁신센터 등 주요 지원기관, 대학 및 연구기관, SK하이닉스·에코프로 등 지역 중심기업과 투자사 등 60여개의 혁신 주체가 참여하는 민·관·산·학·연 협력체계로 꾸려졌다. 창업지원 사업과 지역의 산업·기술·투자 역량을 유기적으로 연결해, 창업기업의 발굴부터 사업화·실증, 투자, 스케일업, 글로벌 진출까지 아우르는 '전주기 창업생태계'를 완성하겠다는 구상에서다.

특히 추진단은 정기적인 협의를 통해 아이디어 보육부터 오픈이노베이션, 대학·연구기관의 기술사업화, 투자기관의 후속 투자를 연계하는 ‘창업기업 성장사다리’를 탄탄히 구축할 방침이다. 이를 통해 창업기업이 수도권으로 떠나지 않고 지역에서 나고 자라 정착할 수 있는 지속가능한 환경을 만든다.

신용한 충북도지사는 “60여개 기관이 참여하는 추진단을 중심으로 충북의 모든 창업 역량을 결집해 이번 창업도시 공모 선정은 물론 2030년까지 유니콘기업 6개사를 육성하겠다”며 “대한민국을 대표하는 창업 허브로 우뚝 서겠다”고 포부를 밝혔다.

정부는 수도권에 집중된 창업 자원의 불균형을 해소하고 자생적 창업생태계를 확산하기 위해 전국 10곳의 창업도시 조성을 추진하고 있다. 대전·대구·광주·울산 등 4대 과학기술원 소재 지역이 우선 지정된 가운데 정부는 하반기 공모를 통해 6곳을 추가로 선정할 계획이다. 선정 지역에는 향후 4년간 600억원 규모의 국비 지원과 중소벤처기업부 민간투자 주도형 기술창업 지원 프로그램(TIPS) 등 주요 정부 사업 우대 혜택이 주어진다.

시는 바이오·이차전지·반도체 등 지역의 탄탄한 특화산업 기반을 발판 삼아 기술창업 생태계를 고도화하고 원도심 중심의 로컬창업과 연계해 생태계를 도시 전반으로 확산한다는 전략이다. 실제 청주는 글로벌 창업생태계 평가기관 스타트업블링크(StartupBlink)가 발표한 ‘글로벌 스타트업 생태계 2026 지수(Global Startup Ecosystem 2026 Index)’에서 세계 839위를 기록했다. 지난해 처음 순위권(1048위)에 진입한 이후 한 해 만에 209계단이나 순위가 상승하며 글로벌 창업도시로서의 가능성을 증명했다.

이장섭 청주시장은 “이번 도약은 청주가 글로벌 창업거점으로 한 단계 더 도약하는 결정적 계기가 될 것”이라며 “충북도와 지역 기관·기업이 긴밀히 협력해 우수한 산업 인프라와 행정력을 결집하고 공모 선정과 지속가능한 생태계 구축에 모든 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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