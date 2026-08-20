"이제 행복할 일만"…구조된 댕댕이 20마리 공개입양

열악한 환경에서 지내다 구조된 강아지 20마리가 사회화 교육을 마치고 새 주인을 찾는다.



서울시는 지난달 28일 모처에서 긴급 구조한 1∼2세가량의 강아지 33마리 가운데 20마리의 공개 입양을 진행하는 '스무 가족 강아지' 프로젝트를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 구조는 강아지를 잘 길러보려 했으나 반복된 출산으로 개체수가 많아지자 이를 감당하지 못해 소음과 악취 등 민원이 발생한 가정을 찾아가 이뤄졌다.



시는 현장 확인 후 방임으로 인한 학대로 진행될 가능성이 있는 것으로 판단해 긴급 구조를 결정했다.



강아지들은 구조 즉시 질병 검진과 중성화 수술을 받았으며 현재 입양이 가능한 건강한 상태를 유지하고 있다. 전염병 검사를 포함해 영양실조 및 피부질환 등 열악한 환경에서 발생할 수 있는 질병을 꼼꼼히 확인했다.



시는 구조 강아지들에게 20개국 언어로 '가족'이라는 뜻의 오하나(Ohana·하와이어), 파미유(Famille·프랑스어), 아이레(Aile·튀르키예어) 등 이름을 각각 붙여줬다.



현재 서울시립동물복지지원센터에서 보호 중인 강아지들은 가정에서 빠른 적응을 위해 배변, 산책 및 리드줄 훈련, 기본 예절교육 등 사회화 교육도 함께 진행하고 있다.



강아지들의 새 가족이 되길 원하는 입양 희망자는 센터 입양 플랫폼(http://pawinhand.kr)에서 신청할 수 있다.



신청자를 대상으로 전문 상담을 거쳐 가족 구성원의 동의와 반려동물 양육 여건, 돌봄 계획 등을 종합 검토해 최종 입양을 진행한다.

시는 앞서 지난달 취약계층 가정에서 방임·학대 우려가 있는 고양이 12마리를 구조해 새로운 가족을 찾아준 바 있다.



김영환 서울시 정원도시국장은 "앞으로도 도움이 필요한 동물들을 적극 구조하고, 치료와 사회화 교육을 통해 가족의 품으로 갈 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

<연합>

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