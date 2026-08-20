형편 어려운 아이 돕던 교사…5명 살리고 '하늘로'

26년 간 학생들을 지극한 마음으로 대하며 교단을 지켜온 50대 교사가 갑작스럽게 쓰러져 병원으로 옮겨 졌으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 5명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 6일 제주한라병원에서 양성우(52세)님이 뇌사 장기기증으로 5명에게 심장과 폐, 간, 신장(양측)을 나누고, 인체조직인 피부를 함께 기증한 뒤 떠났다고 20일 밝혔다.

기증자 양성우(왼쪽)씨와 아내 강산주씨. 한국장기조직기증원 제공

양씨는 2024년 뇌출혈로 쓰러진 뒤 치료를 받고 상태가 다소 호전됐지만, 올해 4월 말 뇌경색 초기 진단을 받았다. 이후 재활을 이어가던 중 7월 31일 갑작스럽게 쓰러져 병원으로 이송됐으며, 수술과 치료에도 의식을 회복하지 못하고 끝내 뇌사에 이르렀다.

양씨의 가족은 평소 다른 사람을 돕고 배려하며 살아온 고인의 삶을 떠올려 장기기증을 결심했다. 아내 강산주 씨는 "남편은 다른 사람에게 좋은 영향을 주고 싶어 했고, 의식이 있었다면 장기기증을 선택했을 사람"이라며 "떠나기 전 누군가에게 생명을 전할 수 있다는 사실을 기쁘게 생각했을 것"이라고 말했다.

제주에서 2남 2녀 중 막내로 태어난 양 씨는 2000년 서귀포시의 한 초등학교에서 교직 생활을 시작해 26년간 교단을 지켰다. 양씨는 아이들을 진심으로 아끼는 교사였다. 특히 가정 형편이 어렵거나 친구들과 잘 어울리지 못하는 학생들을 세심히 살폈고, 끼니를 챙겨주거나 집을 나간 아이를 직접 찾아 나서기도 했다.

아이들을 향한 마음은 몸이 아픈 뒤에도 변하지 않았다. 2024년 공모를 거쳐 초등학교 교장으로 근무하던 중 뇌출혈로 교장직을 내려놓았지만, 아이들을 다시 가르치겠다는 마음으로 재활에 힘써 2025년 9월 평교사로 교단에 복귀했다. 몸이 불편한 상황에서도 퇴근 후 치료를 받으며 다음 날 수업을 준비했고, 올해 6월 다시 병가를 낸 뒤에도 학생들을 만나겠다는 희망을 놓지 않고 치료와 운동을 이어갔다.

가족에게는 다정한 남편이자 친구 같은 아빠였다. 가족과 보내는 시간을 소중히 여겨 계절마다 두 아들과 산과 바다를 찾았다. 주변 사람들과는 한 번 맺은 인연을 소중히 여기며 오래도록 관계를 이어갔다. 고인의 마지막 길에도 많은 이가 함께했다. 장례식에는 많은 제자와 동료 교사, 학부모가 찾아와 고인을 추모했으며, 발인식에도 150명이 넘는 이들이 참석했다.

아내 강씨는 남편에게 전하는 마지막 인사에서 "사랑해 주고 예뻐해 줘서 고마워. 오빠를 만나 정말 행복했어. 이제는 아픔 없는 곳에서 좋아하는 축구도 하고, 마음껏 여행하며, 웃으면서 지내. 두 아들에게 부끄럽지 않은 엄마가 되도록 노력할게. 우리 두 아들도 자랑스럽고 다정한 아빠를 많이 사랑하고 존경하고 있어"라고 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "26년간 초등교사로 아이들을 따뜻하게 보살핀 양성우 님은 마지막 순간 5명에게 새로운 삶의 기회를 전했다"며 "고인이 교단에서 나눈 따뜻한 마음이 이제 새 생명을 얻은 이들의 삶 속에서 오래 이어지길 바란다"고 말했다.

<뉴시스>

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