카카오뱅크 노조, 오는 31일부터 5일간 파업

카카오뱅크[323410] 노동조합이 이달 말부터 5일간 전면 총파업에 들어간다.



전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 오는 31일부터 다음 달 4일까지 전체 조합원이 참여하는 파업을 한다고 20일 밝혔다.

지난 7월 21일 경기도 성남 판교 카카오뱅크 본사 앞에서 카카오 노조원들이 피켓을 들고 집회를 하고 있다. 이날 카카오뱅크 노조는 오는 31일 전일 파업을 진행한다고 밝혔다. 연합뉴스

노조에 따르면 이번 파업은 카카오지회에서 실시하는 첫 장기간 연속파업으로, 카카오뱅크 조합원 100%가 참여하는 전면 총파업으로 진행된다.



카카오뱅크 노조는 지난달 31일 하루 전면 파업에 이어 이달 12일부터 연장근무와 휴일 근무를 거부하는 준법투쟁에 돌입했고, 지난 14일 2차 추가 파업을 했다.



노조는 사측이 실질적인 교섭안을 제시하지 않았고, 노사 간 핵심 쟁점에도 변화가 없어 5영업일 연속 전면파업을 결정했다는 입장이다.



서승욱 지회장은 "회사가 문제를 해결할 충분한 시간과 기회가 있었음에도 실질적인 변화가 없었기 때문에 조합원들의 뜻에 따라 전면 총파업에 나서게 됐다"고 밝혔다.



지난달 31일 첫 파업에는 약 700명의 조합원이 하루 연차를 쓰는 방식으로 참여했지만, 주요 금융서비스는 큰 차질 없이 운영됐다.



노조는 이번 파업이 연속으로 이어지고 전체 조합원이 참여하는 만큼 업무 적체와 대응력 저하가 누적될 가능성이 있다고 짚었다.



앞서 노조는 카카오뱅크 조합원이 지난 7월 중순 전체 임직원의 절반을 넘어 과반 노조가 됐다고 밝혔다.



사측은 서비스 안정에 최선을 다하고 노조와의 대화도 이어 나가겠다는 입장이다.



카카오뱅크 관계자는 "고객 불편이 발생하지 않도록 대응체계를 운영하고, 서비스의 안정적인 제공에 최선을 다하겠다"며 "노조와도 대화를 지속해 원만한 해결을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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