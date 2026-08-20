구윤철 "'집중호우' 거제·통영 등 특별재난지역 선포 검토"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 집중 호우로 큰 피해를 본 경남 거제·통영 등에 특별재난지역 선포 등을 검토하겠다고 20일 밝혔다.



구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의에서 "가능한 수단을 총동원해 피해지역 주민들의 조속한 일상 회복을 지원하도록 하겠다"며 이같이 언급했다.

윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 희의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 폭염과 집중 호우로 인한 물가 부담 등을 줄이도록 관계부처 합동으로 민생안정대책을 추진하고 독점적 플랫폼의 불공정거래, 담합, 각종 소비자 기만행위 등에 체계적으로 대응하겠다고 덧붙였다.



구 부총리는 "수출 증가세 등을 반영해 주요 기관들이 연이어 우리 경제의 금년 성장 전망을 3%대로 상향 조정하고 있다"며 "외환 보유액 대비 단기외채 비율이 40% 초반대를 안정적으로 유지하고 있고, CDS 프리미엄도 중동전쟁 이전에 비해 오히려 하락하는 등 대외건전성도 견조하게 유지되고 있다"고 최근 경제 상황을 평가했다.



그는 하지만 "미국·이란 간 60일의 종전 양해각서 협상 시한이 만료되는 등 중동전쟁의 불확실성이 다시 확대되고 있다"며 "정부는 그간의 비상 대응 조치들을 점검하고 상황 변화에 맞추어 탄력적으로 조정하는 등 에너지·공급망 안정에 만전을 기하겠다"고 말했다.



정부는 22일 0시부터 적용할 9차 석유 최고가격을 최근 국제 유가 상승과 민생부담 등을 종합적으로 고려해 결정한 뒤 21일 오후 7시 발표할 계획이다.



정부는 이번 주가 국가비상대응 체계를 점검하는 을지연습 기간인 점을 고려해 이날 회의에서 국가비상사태가 벌어졌을 때를 가정한 '전시 경제관계장관회의' 훈련을 하고 대응 태세를 점검했다고 재경부는 전했다.

<연합>

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