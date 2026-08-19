SK하이닉스 ‘자사주 40조원 소각’... 주주환원 역대급 규모?

코스피를 견인하고 있는 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 혼조세를 보이고 있는 가운데 향후 두 종목의 상승을 확정지을 중요한 변수로 시장은 주주환원을 꼽고 있다. 이에 SK하이닉스는 40조원 규모의 자기주식 소각으로 응답했다. 주주환원 발표에 이날 SK하이닉스 주가는 정규장(KRX)에서의 낙폭을 대부분 만회했다.

19일 SK하이닉스는 금융감독원 전자공시시스템에 주식소각결정 공시를 올렸다. 40조원 규모의 자사주를 장내매수에 소각하겠다는 것이다. 매수할 주식수량은 2407만주(18일 종가 기준)에 달한다. SK하이닉스는 주식 취득 후 1∼2주내 곧 바로 전량 소각하겠다고 밝혔다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 뉴시스

이에 대해 하나증권은 “SK하이닉스의 40조원 자사주 취득은 주주 입장에서 분명히 긍정적”이라며 “전량 소각 목적이기 때문에 직원 상여금 관련 주식 확보와는 무관하다”고 말했다.

앞서 시장은 SK하이닉스의 주주환원 규모를 90조∼100조원까지 예상했었다. 자사주 소각 규모 40조원을 제외하고 나머지 주주환원은 배당 등을 통해 이루어질 것으로 보인다.

하나증권은 “기존 정책인 2025~2027년 3개년간 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주환원 재원으로 활용하겠다는 정책에서 50% ‘이상’으로 정책을 상향했다”며 “기존 고정배당과 특별배당 등을 포함한 배당 확대 방안도 검토 중”이라고 설명했다. 주주환원 재원의 범위를 기존 50% 이내에서 50% 이상으로 넓힌 것이다.

하나증권은 “향후 이사회 결의를 거 쳐 3분기 실적 발표를 통해 배당과 자사주 매입을 포함한 구체적인 추가 환원 규모와 방 식이 공유될 예정’이라고 덧붙였다.

KB증권 역시 “이번 40조원 조기 주주환원 정책은 미래 현금 창출력과 중장기 성장의 자신감으로 판단되고 향후 밸류에이션 재평가에 긍정적 영향이 기대된다”며 “배당과 자사주 매입을 포함한 추가적인 주주환원 규모와 방식은 이사회 결의를 거쳐 3분기 실적 발표 시점인 10월 말에 구체화될 것으로 보인다”고 밝혔다.

메리츠증권은 “본래 주주환원 발표를 3분기 내 발표하겠다고 했지만 이보다 다소 이른 시점에 발표하면서 시장은 이를 서프라이즈로 받아들일 가능성이 높다”며 “SK하이닉스의 주주환원 계획 발표는 ‘타이밍·인식·기대감’이라는 주주환원의 주요 원칙 측면에서 상당히 긍정적으로 평가한다”고 강조했다.

이번 주주환원 발표에 SK하이닉스 주가는 이날 오후7시37분 기준 넥스트레이드 에프터마켓에서 전일 대비 2.35% 하락한 162만3000원에 거래 중이다. 정규장(KRX)에 전일 대비 약 10% 하락했지만 낙폭을 대부분 만회했다.

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